Nota del día: la seguridad “selectiva”

(SN, Alta Gracia) La comunidad puede estar informada sobre hechos delictivos a través de los partes de prensa que la policía de la Departamental Santa María envía diariamente a los distintos medios de comunicación para su publicación.

En los últimos meses muchos vecinos y vecinas de Alta Gracia denuncian a través de las redes sociales y judiciales sobre robos en sus viviendas, arrebatos en la vía pública, sustracción de ruedas de auxilio, roturas y robo en los interiores de los vehículos e incluso el robo de los mismos y de motos, que son los blancos más fáciles.

Un joven fue muerto a balazos el pasado 1º de abril, por el propietario de una vivienda en Villa La Bolsa, en un confuso episodio en el que no quedó claro si realmente se trató de un intento de robo. Casi dos meses después, no hubo ninguna información oficial de este caso, aunque sí se dejó trascender -sin prueba alguna- que se trataría de un hecho de "legítima defensa".

Sin embargo, llama la atención que la policía solo informa hechos menores. Como el del pasado 16 de mayo cuando una joven de 19 años fue detenida en la sede central de una cadena de supermercados de la ciudad, tras presuntamente haber intentado burlar la línea de cajas escondiendo un kilogramo de carne en su cartera.

En este mismo orden y durante 15 días se informaron varios hechos similares de supuestos empleados que habrían burlado algunos controles y trataron de llevarse una campera y, en otro hecho, otro trabajador adulteró el precio de una bandeja de fiambres. Ambos fueron detenidos.

Un dato que también llama la atención es que al parecer estos hechos solamente se producen en un supermercado de la zona céntrica. ¿En las otras sucursales esto no sucede?, ¿en las otras cadenas de supermercados no hay robos o no se denuncian?

Este lunes se informó también sobre el robo por parte de dos chicos de un cajón de cervezas durante la madrugada.

Tal como indica la ley, los delitos deben ser penados. Pero cabe preguntarse si la sensación de seguridad que se trata de transmitir con la detención de estas personas, constituye un hecho lo suficientemente relevante para que la sociedad se sienta segura.

El pasado fin de semana un vecino de barrio Pellegrini denunció la rotura de la luneta de su vehículo por tercera vez en un mes. A diario se ven publicaciones en las redes sobre sustracciones de motovehículos, ingreso a comercios y el reclamo es unánime: ¿dónde están los móviles policiales y las cámaras de seguridad a fin de la detección de los autores de los mismos?

Cabe recordar que el reclamo por más móviles y controles por parte de la Policía Caminera, lo hizo el propio intendente Marcos Torres Lima en un acto público, en la cara del Ministro de Gobierno y Seguridad de la provincia.

La sensación de seguridad requiere que las fuerzas del orden brinden información confiable no sólo sobre cómo se trabaja en la prevención del delito, sino también en la resolución de los mismos.