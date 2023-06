Otra bomba: exjefe de campaña de Morer se pasó a Hacemos

(SN; Córdoba) Orlando Arduh, jefe de la bancada de Juntos Por El Cambio en la Legislatura de Córdoba y exjefe de campaña de Leandro Morer en 2019, cambió de bando y se sumó a Hacemos Unidos Por Córdoba como jefe de campaña de Myriam Brunotto, la radical que acompaña a Martín Llaryora en la fórmula gubernamental.

"Me parece que seria muy bueno para los cordobeses terminar con la grieta. No me disgusta un gobierno de coalición en Córdoba, pero con dirigentes y no con los partidos orgánicos", había dicho Arduh el pasado 3 de marzo, entrevistado por Jorge Conalbi Anzorena en 2023 Travesía Electoral (viernes de 9 a 13 por la Siempre radio 93.3 FM).

En esa misma entrevista, el jefe de la bancada de Juntos en la Legislatura recordó la elección municipal del 2019, cuando fue jefe de campaña del ex candidato de Alta Gracia Crece, Leandro Morer y aseguró: "quiero la revancha y volver a ser jefe de campaña de Morer Intendente".

"Esta decisión no es una decisión de último momento. He trabajado siempre para sumar en la coalición de Juntos por el Cambio pero siento que de un tiempo a esta parte hemos dejado de coincidir en muchas cuestiones. Soy y seguiré siendo un radical que tiene la posibilidad de trabajar para mejorar la calidad de vida de los cordobeses desde otro lugar”, explicó ahora Arduh dando cuenta de su salto al oficialismo.

Según publicó el portal de La Voz, para Arduh, “no hay que olvidar que Juntos por el Cambio es una alianza de radicales, dirigentes del PRO y peronistas, nada distinto a lo que propone Martín Llaryora y que se ajusta a los tiempos que hoy corren en la política regional”.

“Hoy siento que estoy trabajando desde el radicalismo -mi partido de toda la vida- para un gobierno de coalición que tiene desafíos más importantes y que están más allá de cualquier nombre o identidad partidaria: el desafío de hacer de Córdoba la provincia más importante de todo el país”, culminó.