(SN, Alta Gracia) El periodista Mariano Saravia participó del ciclo radial “2023 Travesía Electoral” y analizó la intención de los países sudamericanos de profundizar la integración regional y reivindicar la experiencia de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), sepultada en 2019 por la confluencia de gobiernos neoliberales-conservadores.

“Se trata de un hecho muy importante. Hace 15 años tuvimos el proceso de organización regional más importante de nuestra historia, que luego del avance neoliberal quedó arrasado. Ahora Brasil está de vuelta y es muy importante porque el mundo se está reconfigurando políticamente”, aseguró Saravia, entrevistado por Jorge Conalbi Anzorena y Claudia Moreno.

“En Sudamérica hay mucha gente que no lo entiende. La grieta está bien para discutir políticas internas, pero no se puede trasladar a la integración regional, y eso algunos países no lo entienden”.

Saravia, quien también es docente y escritor, profundizó también sobre la realidad nacional y provincial en el marco de los procesos electorales de este año.

Escuchá la entrevista completa: