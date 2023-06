Elecciones 2023: Massa reclamo unidad en el Frente de Todos

(Télam; Buenos Aires) El ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró que "el mejor camino es la unidad" del Frente de Todos (FdT) para los comicios de este año pero adelantó que si hay una competencia interna de la coalición oficialista en las primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto, su espacio "va a estar poniendo lo mejor", al cerrar el Congreso partidario del Frente Renovador (FR).

"Lo mejor para Argentina y para el FdT es la unidad, pero si se decide que haya PASO, anótennos. Vamos a estar poniendo lo mejor de nosotros y buscando los mejores acuerdos", aseguró Massa al pronunciar su discurso en este cónclave que se desarrolló en el estadio Arenas (Ex DirecTV) de la localidad bonaerense de Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas, donde hubo 12 mil militantes dentro y 8 mil personas en las zonas aledañas, según la organización.

Massa aseguró además que el FR "tomó la decisión correcta" al sumarse al FdT en 2019, y valoró "la generosidad que tuvo la dirigenta que más votos reunía" para armar la coalición, en referencia a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En ese marco, el ministro sostuvo que "el mejor camino es la unidad" y que esa postura está por encima de las "vanidades personales".

"No necesito un cargo para hacer política. Hago política por lo que creo y por el país que sueño. Nosotros no extorsionamos, no presionamos, damos nuestra opinión como dirigentes y militantes políticos. Que nadie se haga la víctima porque somos todos grandes", subrayó el funcionario nacional.

Además, recordó que los dirigentes del FR pusieron "el cuerpo" y no se "escondieron" en agosto del año pasado cuando "se instalaba la idea de una crisis política y económica", en un contexto en el cual algunos sectores anticipaban "que se venía la corrida (bancaria) y que el Gobierno estaba de salida".

También consideró que "hay dos oposiciones: una que es la de 'Juntos por el cargo', que está dando un espectáculo dantesco en una interna y otra que en nombre de la libertad plantea dolarización ajuste y represión".

"Ya lo dijo una dirigente que no me quiere nada. Tiene razón (la líder de la Coalición Cívica, Elisa) Carrió, vienen por el ajuste y la represión. Nosotros vamos por los derechos, la igualdad, el crecimiento y el desarrollo", aseveró Massa en alusión a Juntos por el Cambio (JxC) y la Libertad Avanza que encabeza el diputado nacional Javier Milei.

"Unidad, unidad, unidad", repitió al finalizar su discurso y fue despedido por los presentes que corearon: "Massa, presidente. Massa presidente".

El congreso partidario se hizo en el estadio Movistar Arenas ubicado en Olivos 3215, de la localidad bonaerense de Tortuguitas. Al retirarse del estadio, Massa lució una gorra que decía "Malena, intendenta de Tigre", y en un breve intercambio con la prensa le preguntaron cuál debía ser la frase que debería estar escrita en esa prenda que impulsa la postulación de su esposa, Malena Galmarini, actual presidenta de Aysa.

"Unidad. La gorra debe decir eso. Todos debemos estar sentados a una misma mesa y dialogando como gente adulta", apuntó Massa mientras se retiraba sin pronunciarse sobre si iba a ser candidato en estos comicios.

Más tarde, el ministro publicó un mensaje en redes sociales que acompañaba una foto del acto donde agradeció "a todos los que en estos 10 años, con compromiso y afecto, guiaron el camino de esta fuerza que siempre mantuvo su unidad con identidad, ideas y vocación, creando consensos y creyendo en el diálogo con aquellos que piensan distinto".

"Somos un espacio que no se esconde ante los desafíos, que piensa primero en la patria y que pone siempre lo mejor para construir el futuro del país. Mientras que otros van por el ajuste y la dolarización, nosotros vamos por el camino de los derechos, la igualdad y el desarrollo. Los invito a seguir trabajando, a seguir soñando y a creer en nuestra bandera. ¡Vamos Argentina!", recalcó Massa en su cuenta de la red social Twitter.

Por su parte, el ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, quien se perfila como potencial postulante presidencial del FdT, saludó la realización del Congreso del FR también con un mensaje en Twitter. "Felicitaciones Sergio Massa y Malena Galmarini y a los compañeros y compañeras del Frente Renovador que se reunieron hoy en el Congreso. Siempre primero la Patria y el futuro de las y los argentinos", sostuvo De Pedro en un claro mensaje que refuerza la necesidad de mantener la unidad del FdT. En la misma sintonía, Massa el contestó a su colega de Interior: "Gracias Wadito. Construir en unidad. Construir futuro".

En el acto de Tortuguitas, estuvieron presentes la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, la esposa de Massa, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, y el ministro de Transporte, Diego Giuliano.

Malena Galmarini cerró su discurso ante los dirigentes y militantes con una sugerente frase: "Sergio (Massa) es el mejor líder y cuando los argentinos y argentinas le den la oportunidad, será el mejor Presidente". Luego del acto, ante la prensa, Galmarini agregó: "El FdT está unido y, a pesar de algunas diferencias, estamos mejor que la oposición que tienen objetivos individuales y propios intereses".

"Nosotros no estamos planteando que Sergio sea el candidato, sino que tenemos que gobernar hasta el 10 de diciembre y por eso tenemos que anteponer la responsabilidad de gestionar. Nos parece que la rosca permanente no es algo que esté bueno. Esto es para los funcionarios que buscan la interna", remarcó la administradora de Aysa.

"Con unidad, con consenso o sin consenso, el FR participará de las PASO", sentenció Galmarini, en coincidencia con el planteo de Massa.

El secretario de Industria, José Ignacio 'Vasco' de Mendiguren, no dio rodeos y estimó que "el mejor candidato a presidente que tiene el FdT es Sergio Massa". "Tiene muy claro y sabe lo que quiere porque nunca cambió el rumbo. Así lo hizo cuando, con mucha valentía, tomó la decisión de crear este FR que está cumpliendo 10 años", ponderó De Mendiguren.

El ministro Giuliano señaló que "para todos los que integran el FR el candidato a Presidente debería ser Massa". "Pero es verdad que ni Sergio ni nadie está hablando de nombres propios sino de proyectos y propuesta para vivir en una mejor Argentina. No se trata de decir que el candidato debería ser uno solo. Tenemos que comprender, entre todos los compañeros, la necesidad de mantener la unidad para confluir en una única fórmula sea quien sea el postulante", remarcó Giuliano.

El gobernador chubutense Mariano Arcioni advirtió que "todavía faltan algunos días para decidir el tema del candidato y, por eso, vamos a seguir trabajando y hablando con todos los sectores para lograr que haya una única lista el 24" de junio, fecha límite para presentar las candidaturas.

Durante el congreso, antes de las palabras de Massa, se difundió un mensaje grabado del diputado nacional y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, quien envió a sus saludos a los "compañeras y compañeros del Frente Renovador" a quienes instó a "organizarse, discutir, debatir, trabajar, hay que organizar a a la ciudadanía, porque la Argentina necesita de todas y de todos, y no puede darse el lujo de no construir una nueva oportunidad para su pueblo".

También enviaron sus saludos los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Rolando Figueroa (electo en Neuquén), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gustavo Bordet (Entre Ríos).

El senador Alberto Weretilneck, el presidente del bloque del FdT, Germán Martínez, los diputados Sergio Palazzo, Héctor Barbaro, Luis Di Giacomo, Leopoldo Moreau, Hugo Yasky y Leandro Santoro, el embajador Ricardo Alfonsín y los intendentes de Escobar, Ariel Sujarchuk, Cruz Alta, Agustín González, de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini y de Avellaneda, Jorge Ferraresi, entre otros dirigentes, también enviaron sus mensajes.

El congreso se inició pasadas las 16 donde se habilitó al partido a integrar un frente, al igual que ya lo hizo el Partido Justicialista (PJ) el 16 de mayo en el microestadio del club de Ferro.