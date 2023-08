Ricardo González: "La interna radical conspiró contra la unidad"

(SN, Alta Gracia) El candidato a intendente de Juntos por Alta Gracia, Ricardo González, pasó por el ciclo político “2023 Travesía Electoral” y dejó sus definiciones en el marco de la campaña electoral de cara a las elecciones municipales del próximo 17 de septiembre.

Sobre la ruptura del frente que incluía a la UCR, González aseguró que “La unidad se intentó hasta último momento”. “Quisimos que haya una renovación de la participación política pero no se logró. A veces se ve a los políticos como una corporación y ante esa mirada quisimos hacer un cambio, dentro de la coalición no pudimos, pero por fuera de ellos si lo logramos”.

Al mismo tiempo agregó que las expectativas que había sobre la alianza y sus alcances no se puedo colmar, en parte por la interna de la UCR. “Nosotros esperábamos algo más amplio, no depender de la interna ni las divisiones radicales, pero no pudimos hacer que se tenga en cuenta y por eso conformamos otro espacio. La interna radical conspiró contra la unidad”.

Con respecto al espacio actual, el concejal opositor dijo: “quisimos involucrar a distintos sectores de la sociedad que quieran poner su nombre sin pretensiones ni condicionamientos. En la lista tenemos a personas de todos los ámbitos: educativo, salud, vecinal, comercial. Hay muchos que trabajan por la ciudad desde otros espacios”.

“Creemos que nuestra lista va a producir un verdadero cambio. Vamos a pelear y sabemos que es difícil. Queremos llegar a ser gobierno, pero principalmente instalarnos como una alternativa para contener a los vecinos”.

En relación a las propuestas, Gonzalez dijo que uno de los principales objetivos es bajar el gasto del estado, rebajar de tasas, y hacer foco en la seguridad.