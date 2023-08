Córdoba: la lucha contra el fuego inicia con la prevención

(SN; Córdoba) A través de su portal web, el Gobierno de Córdoba comunicó que se están llevando adelante tareas de prevención de incendios en todo el territorio provincial.

"Desde la Secretaría de Gestión de Riesgo provincial, a través de la Gestión integral del manejo del fuego, Córdoba diseña y gestiona programas de difusión, capacitación, prevención y respuesta en situaciones de emergencia provincial ante la presencia de incendios forestales y rurales", reza el comunicado, aclarando que el 98 por ciento de los incendios son producidos por el hombre, mientras que el dos por ciento restante, son producto de la naturaleza.

Para prevenir los incendios, la Provincia brinda charlas educativas en escuelas primarias, instala puestos vigías estratégicamente ubicados con personal de bomberos voluntarios y ETAC para actuar inmediatamente ante un riesgo de llamas, instaló tres de seis faros de conservación en zonas críticas de incendios forestales: Reserva Natural Chancani, Ciénaga de Allende, Ciénaga del Coro, Tanti, San Pedro Norte, Athos Pampa y Río Seco.

Estas actividades se suman a controles multi-institucionales en rutas con personal de Policía de la Provincia de Córdoba, la Policía Ambiental, la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Riesgo, Gestión Integral de Manejo Fuego, el ETAC y bomberos, para llevarle a los conductores el mensaje de prevención de incendios forestales.

También se llevan a cabo acciones entre distintas áreas, como es el proyecto “Prevención, Control y Mitigación de Incendios en la Provincia” junto al ministerio de Agricultura y Ganadería, además de la confección de mapas junto al observatorio hidrometeorológico para emitir alertas tempranas.

Está prohibido encender fuego en todo el territorio provincial y en cualquier época del año. Ante la presencia de fuego, comunicarse a las líneas de urgencia: 0800 – 888 – 38346 (FUEGO)– 911 Policía– 100 Bomberos

Qué no se puede hacer:

No quemar restos de poda, desmalezamiento, basura o rastrojo

No arrojar fósforos o colillas de cigarrillos en el campo o zonas arboladas.

No encender fogatas debajo de árboles ni dejar brasas encendidas.

No detener el auto en marcha en zonas secas durante mucho tiempo.