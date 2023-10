Sin permiso

(Por Jorge Conalbi Anzorena) El jueves pasado, Marcos Torres Lima sorprendió a propios y extraños blandiendo su apoyo a Sergio Massa con vistas a la segunda ronda electoral. Parado en el centro del plato schiarettista, se diferenció del resto del manso rebaño del espacio propio a quienes -aún compartiendo su visión- les rechinan los dientes de sólo pensar en la posibilidad de pronunciarse.

Obviamente, el Intendente de Alta Gracia fue noticia nacional y no era para menos: un schiarettista puro mostró juego propio sin esperar las definiciones de un jefe y un heredero ausentes. Lo hizo con la autoridad de comandar el único distrito grande de Córdoba en donde Schiaretti derrotó a Javier Milei, y apoyado en el 57% logrado en las elecciones municipales del 17 de septiembre.

¿Por qué debería sorprender?

No es la primera vez que el hombre muestra la enorme incomodidad que le producen los inmerecidos papeles de reparto. Más aún, cuando sabe que su rol significó un fuertísimo aporte para que los flashes encandilen a los protagonistas.

Ya en los preparativos electorales de 2019, con meses de antelación a las elecciones municipales, Marcos Torres Lima torpedeó el barco en el que se ocultaba alguna posibilidad de acordar una lista de unidad con Walter Saieg. "O soy candidato a Intendente o no soy candidato a nada", dijo, enviando a pique cualquier llamado en busca de entendimiento.

Volvió a plantarse en octubre de 2021, y lo hizo frente a la iniciativa del gobierno provincial que propiciaba una suerte de indulto para los dirigentes del peronismo cordobés que retornaran al nido, después de haber sucumbido a los en cargos del gobierno nacional. Walter Saieg era uno de ellos y se aprestaba -con el visto bueno del Panal- a mostrarse ante los periodistas emulando el regreso del hijo pródigo. Sin embargo, el legislador se quedó sin la fiesta del novillo cebador. El Intendente puso sobre la mesa su rol en la campaña legislativa que se avecinaba y frustró la parábola bíblica. Aquella rueda de prensa nunca se concretó. Saieg regresó en silencio y poco después parió su propio partido municipal, virgen hasta hoy en contiendas electorales.

Sin embargo, en esta ocasión no habría sido su dosis de rebeldía el único motor del pronunciamiento. "¿Quién le iba a creer que a él le daba lo mismo Massa que (Javier) Milei?, ¿Cuánto más había que esperar a que lo acusaran de apoyar a Massa, obligándolo a defenderse alegando una neutralidad que nadie se la iba a creer? Preferió ser él mismo", explicaron desde su íntimo círculo político.

Apenas horas después, su hermano ministro de Empleo envió su mensaje a la dirigencia propia de Santa María. "De cara al balotaje y mas allá de posturas personales que puede adoptar cada uno, quienes integramos este espacio político hemos decidido de forma unánime que nos plegaremos a lo que determine el presidente de nuestra fuerza política, Juan Schiaretti, y el gobernador electo, Martin Llaryora", dijo Facundo Torres Lima -principal referente del espacio en el Departamento- ante la nutrida concurrencia de intendentes en funciones y electos en el distrito.

"No entiende nada"

Menos diplomático fue Hugo Testa, quien no disimuló su enojo con el Intendente de Alta Gracia: «Hay que preservarse las apreciaciones personales y esperar las definiciones de nuestros conductores. Hacemos Unidos por Córdoba es un espacio amplio y las decisiones se toman por consenso, el que no entiende eso no entiende nada», disparó el asesor con rango de ministro en el gabinete del Gobernador, en declaraciones radiales.

Horas después, Nadia Fernández, vicepresidenta de la Legislatura y cuarta en la línea sucesoria de Schiaretti, se sumó a la ventana abierta: “no hay lugar a dudas que en esta coyuntura la mejor opción es Sergio Massa, esto implica el sostenimiento de todas las banderas levantadas hasta ahora por la provincia de Córdoba”, dijo la legisladora.

Desde Medio Oriente, Juan Schiaretti -un estratega y "tiempista" político que ha sabido hacer de la paciencia la formidable herramienta de construcción que lo puso en la cancha grande de la primera ronda- espía las cartas sobre la mesa. Pero, en Córdoba -a tiro de las presiones tanto de operadores del gobierno nacional como de gestores macristas- intendentes y jefes comunales de toda la provincia quedaron involucrados en una cinchada sin saber para qué lado hacer fuerza.

Marcos Torres Lima cargó en la mochila la gestión que tiene para exhibir, su envidiable habilidad para desarticular opositores y la fortaleza electoral consagrada en la compulsa municipal de un mes atrás. Levantó la tranquera del territorio propio y partió en busca de proyección política externa.

Un camino le indicaba esperar a que lo "descubrieran" y debatieran si lo convocaran para algún otro papel secundario.

Eligió meterse en la cancha del peronismo cordobés, sin pedir permiso.