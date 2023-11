(SN; Anisacate) Este sábado, la Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos de Anisacate emitió un comunicado relacionado al operativo de segmentación energética, destinado a que los usuarios realicen los trámites necesarios para obtener el subsidio otorgado mediante la Secretaría de Energía, perteneciente al Ministerio de Economía de la Nación.

“La segmentación energética aún continúa vigente, sin embargo hay muchas personas que no se han enterado, que no saben cómo gestionarlo o que por el contrario se les ha dado de baja”, reza el comunicado.

Atendiendo a esta cuestión informaron que el próximo viernes 10 de diciembre en la localidad de Dique Chico, representantes de la cooperativa estarán respondiendo consultas de los socios según cada situación al respecto. “Este programa es fundamental ya que tiene por finalidad ordenar los subsidios a la electricidad y el gas según los aspectos socio-económicos de cada hogar, focalizando los subsidios en quienes más lo necesitan”, explicaron.

La institución informó que el objetivo de estos operativos es ayudar a quienes no pudieron hacer el trámite de inscripción oportunamente, o deban modificar datos o elevar un reclamo por dejar de recibir dicho beneficio. “La intención de estos encuentros territoriales es acercar la Cooperativa a nuestros asociados/as para difundir la información necesaria y colaborar en la carga de datos para que puedan acceder- en caso de que les corresponda- al programa de segmentación energética que lleva adelante el gobierno nacional”, anunciaron.

Por otra parte destacaron que esta acción se repetirá semanalmente en distintas zonas y barrios del ejido de la cooperativa.

En diálogo con SN, el presidente de la Cooperativa, Carlos Ríos, remarcó la necesidad de realizar este trámite para todos los socios. "Hay un gran desconocimiento por parte de la gente y tenemos un porcentaje mayor al 40% de socios que no tramitaron la continuidad del subsidio", dijo Ríos. A raíz de esta situación explicó que se están pagando altísimas boletas por la simple razón de no haber realizado el trámite. Si bien el ERSEP es quien estipula el precio de las boletas, Ríos planteó que la respuesta de la Cooperativa es salir y "darle una mano a la gente". "Hay una recategorización y mucha gente no lo sabe y por eso es importante que la Cooperativa atienda esta situación", dijo, por último.