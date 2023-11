(SN; Alta Gracia) El Secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Alta Gracia puso énfasis en la necesidad de racionamiento de agua por parte de la población. Maximiliano Caminada consideró que el Río Anisacate presenta "un panorama desolador" y dijo que el cauce que abastece de agua a la ciudad de Alta Gracia está en su nivel más bajo desde que la Provincia realiza mediciones.

Desde el pasado viernes, la Municipalidad de Alta Gracia y la Cosag comenzaron a practicar cortes rotativos en distintos barrios de la ciudad. El funcionario explicó que se busca logar "que en los barrios que pueden acumular agua durante todo un día, permita que los barrios periféricos (donde muchos domicilios carecen de tanques) tengan el servicio, es pensar esta cuestión de una manera solidaria", dijo.

En diálogo con el programa Juntos a la Par (Siempre Radio 93.3 FM, de 9 a 13), Caminada consideró que hasta el momento las medidas están dando resultado porque "se logra el doble efecto, llegar con agua y presión a los barrios periféricos y también elevar el nivel de los piletones de la planta purificadora". Sin embargo, el funcionario advirtió que "el problema es que en la medida de que no llueva el nivel del río (Anisacate) sigue bajando, y el agua que ingresa a esos piletones sigue bajando, y en la medida en que no bajemos el consumo la situación será cada vez más crítica."

"Estamos pidiéndole a los vecinos -enfatizó el Secretario de Servicios Públicos- para que también sean ellos ese medio de comunicación dentro de su familia y poder tener un consumo más responsable del agua, porque -la verdad- el pronóstico no nos está acompañando: no se prevén lluvias en los próximos días y, además, se esperan altas temperaturas acompañadas del lógico aumento del consumo".

Agua, no hay

Caminada explicó que las medidas de restricción del servicio consisten en "ir rotando los cortes y tratar de evitar tener que llegar a un corte total durante un día, pero todo depende de cómo vayamos regulando el consumo en cada uno de los hogares".

"Agua no hay -sentenció- y cuando uno ve los niveles de consumo se preocupa y se pregunta hasta dónde tiene las posibilidades y las herramientas para revertir esa situación. Uno no se puede meter en un domicilio y decir ´Che, no te bañés dos veces por día´, o ´si vas a lavar los platos tratá de juntar los de la mañana, el mediodía y la noche para lavarlos de manera conjunta para no gastar agua´... Hay un montón de medidas que desde cada familia se pueden implementar, siempre y cuando esté la buena voluntad y predisposición, porque son lugares a donde nosotros no podemos llegar como Estado".