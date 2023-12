(SN; con información de Télam) El presidente Javier Milei ingresó pasadas las 10 a una de las carpas montadas en La Bombonera para participar de las elecciones de Boca Juniors, con dos opciones en las urnas: Juan Román Riquelme, uno de los máximos ídolos "xeneizes", y Andrés Ibarra, compañero de fórmula de Mauricio Macri.

Previo a los comicios, que se demoraron dos semanas debido a las acciones judiciales solicitadas por la lista de Ibarra y Macri, Milei manifestó su apoyo al expresidente y líder del Pro.

La alianza de Milei y Macri no solo se ve en el Poder Ejecutivo Nacional, sino que esta participación en las elecciones de Boca tiene que ver con su intención de privatizar el fútbol convirtiendo a las instituciones deportivas en sociedades anónimas, pese al rotundo rechazo de los clubes y de la Asociación del Fútbol Argentino.

Mientras salía de la carpa de votación y rodeado de custodios, Milei fue insultado y silbado por los socios "xeneizes", que lo despidieron al grito de "El Club es de los socios". Estas imágenes quedaron grabadas desde diferentes medios deportivos que se encuentran cubriendo las elecciones. Tal es el caso de ESPN y Boca Pasión Total.

Milei confesó que es hincha de Boca, aunque admitió que perdió su pasión cuando "el populismo se instaló en el club", una idea que relacionó con los retornos de exjugadores como Riquelme y Fernando Gago. "Era de Boca hasta que el señor Angelici lo trajo a Riquelme a robar. No era un poquito de Boca, era intensamente de Boca, tengo estrella en el museo y palco. Bastante tengo con vivir en un país populista para además ser hincha de un equipo populista. Y cuando lo repatriaron a Gago me hice anti. Cómo pueden traer a un cinco que no marque, Gago tiene menos marca que La Salada", dijo en una entrevista con radio Mitre antes de convertirse en jefe de Estado.