(SN, Alta Gracia) El edil del PRO y titular del partido a nivel local, Ricardo González analizó la situación nacional y de la ciudad durante los primeros días del 2024.

En diálogo con Siempre Radio 93.3, manifestó que la situación económica es lo que más preocupa no sólo a nivel nacional sino también local ya que si llegan a ajustar los montos de coparticipación para las provincias la crisis se va a profundizar. "En la realidad no hay dinero y de algún lado se va tener que ajustar. A los argentinos nos cuesta ajustarnos y llega un momento que hay que, para salir, tenemos que poner un granito de arena cada uno".

En relación al contundente paro de las centrales obreras, González dijo que cree que era improcendente porque "la CGT tiene diálogo abierto en el Congreso y con todos los diputados. El paro fue para desviar la atención porque la discusión es en recinto y ahí se debatirá".

En cuanto a las retenciones el edil coincidió con el reclamo de todo el arco político de Córdoba en la no aprobación del aumento de retenciones sobre todo a las economías regionales. "Milei en su discurso dijo que el ajuste no lo va a pagar el sector productivo. Asi que en ese sentido no creo que sea lo mismo el impacto sobre las economías regionales que otros grandes sectores", manifestó.

Finalmente analizó la realidad local y confió en que el Concejo y su espacio específicamente se acompañará al intendente Marcos Torres en caso que la crisis empiece a afectar con mayor fuerza a la gente y a los trabajadores.