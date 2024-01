Ajuste: Nación restringió la entrega de medicamentos a municipios

(SN; Alta Gracia) El secretario de salud, Mariano Agazzi mostró una profunda preocupación por la restricción en la entrega de medicamentos por parte de Nación en el marco del programa Remediar. El funcionario confirmó que la entrega disminuyó entre un 20% y 30% desde el cambio de gestión.

“Si bien ante la preocupación uno debe ocuparse, hay ciertas incertidumbres a nivel nacional que no me permiten planificar”, manifestó Agazzi en diálogo con Jorge Conalbi Anzorena en Siempre Radio 93.3. Si bien el municipio está comprando medicamentos para suplir la falta del gobierno central, la situación es complicada porque los precios “se están encareciendo muchísimo”. El ajuste produce una demanda más amplia en el sector público: “Hoy no es accesible el medicamento: vemos personas que han perdido el trabajo o se les ha caído la mutual y van llegando a los dispensarios y a la salud pública. Lo mismo pasa en Desarrollo social, donde se acercan personas que ya no pueden pagar el alquiler”.

En un tono no muy alentador, el Secretario sostuvo que “hay que ser optimista” y espera que la entrega programada para dentro de 15 días sea efectiva: "aunque dijeron que no, están ajustando a la salud pública", agregó para fulminar todo atisbo de esperanza sobre el nuevo gobierno.





En relación con esto, habló sobre las campañas de prevención de dengue que se están realizando en el municipio. Si bien la municipalidad se encarga del descacharreo y fumigación para prevenir la proliferación del mosquito, las vacunas para los contagiados se pueden conseguir únicamente en el sector privado debido a que el precio de la vacuna para la Municipalidad oscila entre 80.000 y 100.000 pesos. “La Municipalidad no está en condiciones de realizar una campaña de vacunación”, dijo el secretario; Igualmente recomienda que los que se contagian por primera vez vayan a vacunarse para evitar un segundo contagio que puede ser mortal.

Cabe mencionar que la prevención de la Municipalidad y la conciencia del vecino muestran resultados alentadores, solo hay 3 contagiados en la ciudad que, según Agazzi transitaron al enfermedad sin mayores complicaciones.