(SN; Alta Gracia) Durante el Jueves a la madrugada, robaron una motocicleta del interior de una casa cercana al predio de Colectividades. La víctima hizo su descargo mediante redes sociales responsabilizando al operativo de seguridad del evento: “Esto no es Alta Gracia”, manifestó el vecino robado al enterarse de la ola de crímenes producida durante el festival más importante de la ciudad.

“Esto fue por la masividad del evento, por la cantidad de gente y la falta de seguridad y falta de planificación frente al desborde de gente que hubo”, destacó Pablo Berberian, el vecino robado.

Berberian contó su versión de los hechos en Siempre Radio 93.3: “Yo vivo a cuatro cuadras del predio, mi mujer y yo tenemos dos motos. Ese día fui a comer a lo de un amigo y ella a lo de una amiga, cada uno en su moto. A la vuelta entró a casa y yo venía atrás, no tardé ni 5 minutos, no me dieron ni tiempo para reaccionar”. Berberian se mostró sorprendido por la rapidez con la que se llevaron la moto de su esposa: “Ella me llamó a la 1:51 para decirme que había entrado, yo llegué a las 2:05 y ya se la habían llevado” .

Finalmente Pablo fue a hacer la denuncia a la fiscalía y mencionó que había un hombre al que le habían robado una camioneta Hilux. Como el hombre tenía el teléfono en el auto, la policía logró rastrearla y recuperarla en Villa del Prado, contó el motociclista robado. En ese momento del diálogo Pablo volvió a arremeter contra las colectividades y el protocolo de seguridad: “Tremendo evento y un solo sumariante, pobre tipo; había una gran suma de gente haciendo la cola para denunciar. Ahí te das cuenta que esto no es Alta Gracia. Un policía me dijo que si fuera una época normal capaz puedo recuperar mi moto rápido”.

El vecino se mostró muy enojado por la situación y opinó sobre la situación en la que terminan las motos robadas en la ciudad y la posibilidad de hacer justicia por mano propia: “Es de público conocimiento que se desarman para la reventa o se desarman para la circulación. Si uno sale a dar una vuelta no la reconoce más a la moto, la desarman de tal manera que aunque sigan circulando no la reconoces. Me han dicho que si voy al García Lorca o al Sierras durante la noche la voy a encontrar. Pero me tengo que meter en un barrio y hacer justicia por mano propia, lo que significa arriesgar mucho más de lo que he perdido”.