(SN; con información NA) La Cámara de Casación porteña anuló el juicio contra el policía Luis Chocobar en el que había sido condenado por el asesinato del joven Pablo Kukoc en 2017 y frente a esta decisión se solicitó un nuevo debate, por lo que todo vuelve a cero.

Ante este panorama, Noticias Argentinas dialogó con Pablo Rovatti, abogado de la familia del ladrón asesinado, acerca del fallo de Casación, su conformidad respecto a la decisión y que esperan para el nuevo juicio.

“Este fallo no lo absuelve a Chocobar, si no lo que Casación decidió es que no va a profundizar sobre el caso. Ni no, ni sí. Lo que expresa es que hay errores muy graves, muchas opiniones sobre lo que pasó”, explicó y continuó “lo que dice que es no se entiende la condena y qué quisieron decir los jueces. Para ellos acá no había sentencia”.

Respecto a la decisión de la Cámara, Rovatti argumentó: “Es cierto que la condena era confusa y había argumentaciones a mejorar, pero sostenemos que con esfuerzo se podría haber resuelto el fallo condenatorio”.

“Hay que evaluar si es conveniente presentar un recurso a la Corte Suprema, pero creemos que no lo vamos a hacer porque eso genera demoras, atrasa la cuestión y la mayoría de las veces el resultado es negativo porque no hay sentencia firme”, sostuvo el defensor de Ivonne, la mamá de Pablo Kukoc.

En todo momento el abogado remarcó que no están conformes porque "ir a un nuevo juicio implican muchas cuestiones, no solo por la parte de la defensa, si no por la angustia de la familia y todo lo que tienen que remover de vuelta producto de esta decisión”.

“Queremos e insistimos que el juicio se haga pronto, aunque sabemos que este año no va a ocurrir. Tenemos que ver que hace la defensa del policía, pero por lo que sabemos van a presentar algún recurso”, señaló.

Si ocurre este escenario, Rovatti destacó: “Es importante explicar que si Casación sostiene que los recursos presentados son inadmisibles y se siguen realizando quejas al respecto, el juicio se hace igual según indica la ley”.

“No estamos conformes con esta decisión, pero tampoco compartimos la sentencia a Chocobar, es equivocada porque la imputación es errónea respecto a las pruebas presentadas, aun así, no queríamos que lo anulen por completo”, enfatizó.

Una de las cuestiones que se desprenden del debate anulado es que la querella manifestó que existen pruebas que muestran cuando Chocobar le dispara a Pablo momento en el que él escapaba y estaba de espaldas.

Por este motivo, durante sus alegatos argumentaron que el efectivo debía ser condenado por el delito de homicidio agravado que otorga una pena de prisión perpetua: "Cuando presentamos el recurso de apelación manifestamos que, si no aceptaban dicha imputación, que la reduzcan a homicidio simple que prevé una condena de 8 a 25 años de cárcel”.

Por último, respecto al nuevo juicio que se llevará a cabo, sin fecha confirmada ni estimativa, Rovatti expresó: “Vamos a afrontarlo sin miedo”.