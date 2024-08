Santa María: Malagueño se llevó el récord de secuestros y accidentes de motos

(SN; Alta Gracia y Despeñaderos) Accidentes, menores de edad lastimados, motos sin papeles, intentos de robo y secuestros masivos fueron los protagonistas de un fin de semana casi veraniego para algunas localidades del departamento Santa María.

Todo empezó el viernes a las 15:00 en Despeñaderos. Dos niñas, una de 15 y otra de 14 años fueron víctimas de un accidente que les produjo serios golpes en el rostro. Las dos niñas iban a bordo de una 110 y, en la Av. Hipólito Yrigoyen trataron de esquivar a otra moto para evitar la confrontación, pero cayeron al suelo.

Misterio: cuando llegó la policía habían retirado la moto del lugar. Las niñas fueron trasladadas al Hospital Municipal.

Horas más tarde, esta vez en la localidad de Alta Gracia, secuestraron una moto que no tenía papeles y el conductor no tenía casco. Pero eso no fue todo lo que pasó en la cabecera del departamento. Resulta que cerca de las 17:30 dos hombres salieron a flanear pro las calles de barrio Norte con el ojo puestos en algunas motos que no les pertenecían.

Algunos vecinos del sector, principalmente de las calles Paraguay y Belisario Roldán aportaron características físicas de los sospechosos y más tarde la policía detuvo a un joven de 22 años que tenía en su poder "elementos para cometer el ilícito. Fue trasladado a la comisaría sin mediar resistencia y quedó a la espera de la orden judicial.

También en Alta Gracia, precisamente en la calle Sarmiento una mujer pinchó una rueda y cayó al suelo, se golpeó la rodilla y la llevaron al Hospital.

El domingo el protagonismo se lo llevó Malagueño por un mega operativo de saturación con móviles policiales y personal de tránsito de la municipalidad desplegados a lo largo de tres barrios. No escatimaron enel control de personas, autos y motoso.

El resultado fue el secuestro de 9 motocicletas que no cumplían las condiciones para circular. Durante el operativo también recuperaron una moto con pedido de secuestro que había sido robada en Carlos Paz.

Y esto no termina acá, porque encontraron otra moto con pedido de secuestro en inmediaciones del cementerio. A partir de un rastrillaje realizado por la brigada de investigaciones dieron con el vehículo en medio de un escampado. Había sido Robada ese mismo día.