(SN; con información de NA) Luego de que el presidente Javier Milei propuso al juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, diversos sectores de La Libertad Avanza reaccionaron, tal es el caso del senador Francisco Paoltroni, quien acusó al asesor presidencial Santiago Caputo por su influencia con el mandatario. "Caputo garantiza el modelo de la casta y que volvamos a fracasar todos los argentinos", dijo.

Paoltroni es un hombre cercano a la vicepresidenta Victoria Villarruel. El Senador indicó que "la República Argentina está en peligro, no alcanza con cambiar el modelo económico si no cambiamos el modelo de la casta".

"El presidente (Javier Milei) está superconcentrado en la economía y ha delegado otras funciones en sus colaboradores, especialmente Santiago Caputo, quien le está haciendo muchísimo daño a nuestro gobierno y sobre todo a nuestro presidente, perdiendo credibilidad y confianza, las ideas que nos trajeron de hacer una argentina distinta", denunció.

Asimismo, y luego de revelar que el asesor lo citó para pedirle que evitara dar declaraciones públicas sobre su postura en torno a la propuesta de Lijo, sostuvo: "Lo mandé a Caputo a fumar al quincho del fondo".

"Las propuestas sobre la justicia eran traer jueces probos, mejores, académicos. ¿Qué mensaje le estamos dando a esos funcionarios que están haciendo carrera, esmerándose por ser los mejores? Traemos al juez más cuestionado de la historia, con cantidad de fallos revocados, juicios políticos, causas escandalosas. Que no trató casos como YPF o Amia. Además hay otras acusaciones de trata, causas de corrupción. Y por supuesto el caso Ciccone", argumentó en la previa a la exposición de Lijo, que se desarrolla este miércoles por la siesta. c

Respecto a la elección del juez de Comodoro Py que le atribuye al asesor, el legislador planteó: "Seguramente lo ha salido a persuadir en el tiempo que le manejó la campaña y la comunicación que lo llevó a la presidencia, pero hoy le hace tremendo daño a Milei y a todo el gobierno".

A pesar de las diferencias, Paoltroni aseguró que no romperá con el bloque, ya que es "fiel a las ideas de la libertad", y destacó además las críticas de la vicepresidenta a Lijo. "No me corro. Esto es lo que la gente nos dio por mandato", planteó, y agregó: "No todo el bloque (apoya a Lijo), los obsecuentes puede ser. Y estudien cuál es el origen de cada uno, porque hay varios que vienen de la casta".

"Esto siempre dependió de Unión por la Patria, porque se necesitan dos tercios y ahí está el pacto de impunidad que vengo a denunciar y que alerto a todos los argentinos: si este juez llega a la Corte Suprema de Justicia estamos en grave peligro. Es un juez al que hoy senadores y gobernadores tienen miedo", concluyó.