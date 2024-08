(SN; Alta Gracia) La Municipalidad de Alta Gracia se encuentra trabajando en varios frentes que atañen a la ciudad. En los últimos días, hubo un tenso cruce con los Bomberos Voluntarios debido a un posteo del intendente en el que les adjudicaba el desembolso de un dinero para la compra de vehículos. Los bomberos desmintieron que haya ingresado aquella plata y aclararon que siguen recibiendo los aportes municipales, provinciales y nacionales que recibieron siempre.

Además el intendente dio algunas respuestas sobre otros temas calientes de la gestión, estos son: el tan criticado Plan de Seguridad que fue presentado en junio ante la ola de inseguridad que se vivió en comercios locales y la interrumpida, pero retomada obra de la Av. Libertador.

El incómodo cruce

Torres Lima explicó que los subsidios municipales, junto con los aportes nacionales y provinciales, se transfieren a los bomberos voluntarios de la ciudad para que sean utilizados en los fines que ellos consideren prioritarios. “Ellos pueden utilizar el subsidio para lo que entiendan prioritario, lo cual me parece correcto. Es nuestra responsabilidad institucional transferir lo que nos compete y lo hacemos todos los meses”, afirmó el intendente.

El origen de este aporte municipal proviene de una tasa de comercio y espectáculos públicos, de la cual un porcentaje significativo se destina a los bomberos voluntarios. Este subsidio, según el intendente, ha sido un apoyo constante a lo largo de los años y refuerza la colaboración del municipio con las instituciones locales.

Plan de Seguridad

En junio de 2024, se presentó un ambicioso plan de seguridad en el Cine Teatro Monumental Sierras, el cual incluyó la adquisición de 200 cámaras y lectores de patentes para los ingresos a la ciudad. Según Torres Lima, la licitación de este proyecto, con un costo de 352 millones de pesos, ya ha concluido, y se está en la fase final de trámites burocráticos para comenzar la ejecución.

El intendente destacó el esfuerzo realizado por el municipio para adquirir estos recursos, subrayando que la seguridad no es una responsabilidad exclusiva del gobierno local, pero que se decidió no mirar hacia otro lado en un tema tan sensible. “Hemos duplicado este año el personal de Seguridad Ciudadana y de la Guardia Urbana, pasando de 100 a 300 personas, lo que convierte a Alta Gracia en un municipio de vanguardia en materia de seguridad”, puntualizó.

Obras en la Avenida Libertador

En cuanto a las obras en la Avenida Libertador, Torres Lima informó que se está trabajando en la ampliación del desagüe pluvial en la esquina de Alvear, una zona históricamente propensa a inundaciones durante fuertes lluvias. Esta obra, aunque menos visible, es considerada por el intendente como la más importante para resolver un problema de muchos años.

El proyecto original incluía la renovación completa de la avenida, pero la financiación necesaria se cayó debido a cambios en la administración nacional. “Nos enfocamos en el trabajo de desagüe, que es menos visible pero fundamental, y continuaremos con bacheo en las zonas afectadas”, explicó Torres Lima.

Además, el intendente mencionó que están próximos a comenzar obras en la Avenida Belgrano y en otros frentes de obra, incluyendo la construcción de un aula en la Escuela Larreta, la ampliación del sistema de cloacas en Barrio Parque Casino, y la ejecución de una obra de agua para Barrio Parque San Juan. Asimismo, se avanzará con obras de gas en varias zonas de la ciudad.