Anisacate: La Cooperativa respondió a la maniobra de Contini

(SN; Anisacate) Comenzó un nuevo capitulo del conflicto entre la Cooperativa de Anisacate y la Municipalidad. En esta ocasión, la Municipalidad convocó a una audiencia pública el próximo 1 de septiembre en el Rincón Criollo a las 11:00. El comunicado dice que en la audiencia se va a tratar el tema de las tarifas de la Cooperativa de Luz de Anisacate, las cuales, según el municipio, son de cinco a diez veces más altas que las de EPEC. Además, se abordará la millonaria deuda que el municipio mantiene con la Cooperativa eléctrica y los costos del alumbrado público.

Carlos Ríos, presidente de la Cooperativa de Luz de Anisacate, expresó su postura respecto a esta convocatoria. "No me sorprende, pero no sé si es válido una audiencia pública porque la Cooperativa no está regida por los municipios. Nosotros respondemos al Ministerio de Cooperativas y Mutuales, que es nuestro órgano de contralor, y al Ente Regulador de Servicios Públicos, que es quien fija las tarifas", declaró Ríos, cuestionando la pertinencia de la audiencia convocada por la intendenta Natalia Contini.

Ríos también se refirió a la deuda que mantiene la Municipalidad con la Cooperativa, indicando que, pese a que hubo intentos de diálogo, las propuestas presentadas no prosperaron. "No hemos tenido una reunión concreta. Pedimos una reunión que nunca se concretó, y ahí estamos", comentó, sugiriendo que la audiencia podría ser una "cortina de humo" para evadir la discusión sobre los problemas que tiene el municipio.

El presidente de la cooperativa aclaró además que la tarifa del alumbrado público, uno de los puntos en cuestión, no es responsabilidad de la cooperativa sino del municipio. "El monto del alumbrado público lo fija el municipio, tarifado por la provincia con un tope del 15 %. El municipio verá si necesita aumentarlo o no", explicó, añadiendo que las facturas ya incluyen el pago por este servicio, y que cualquier déficit en la recaudación puede deberse al consumo de otros servicios, como el agua.

Ríos confirmó que la cooperativa estará presente en la audiencia pública, a pesar de cuestionar su validez legal. "Participaremos porque se tocarán temas que nos conciernen directamente. Pero reitero, la Municipalidad no tiene injerencia sobre la cooperativa; estamos regulados por un ente nacional", subrayó.

Finalmente, Ríos hizo una aclaración importante para los vecinos: "El municipio de Anisacate tiene un privilegio tarifario sobre otros municipios, con un descuento del 28 % en el valor del kilovatio para el alumbrado público, debido a un convenio de intercambio de tasas inmobiliarias y de vehículos que tenemos con la cooperativa".