(SN; con información de La Voz) Este miércoles, la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito del Gobierno de Córdoba comunicó que las licencias de conducir emitidas por 12 municipios y comunas de la provincia no serán consideradas como válidas en diferentes jurisdicciones, lo que implica una falta grave y sanciones monetarias para los conductores.

En total son 126 los municipios y las comunas no adheridos, pero sólo 12 de ellos tienen centros emisores de licencias no habilitados. Aquí el listado de localidades que emiten licencias no válidas por no estar adheridas al Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito (Repat) ni al Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito (Renat):

Malagueño

Toledo

Rafael García

Falda del Carmen

La Serranita

Villa del Prado

Potrero de Garay

Valle de Anisacate

Villa Parque Santa Ana

La Paisanita

La Rancherita

Villas Ciudad América

Hace 14 meses no son válidas para circular en Córdoba estas licencias, a partir de la aprobación de una ley provincial que se derivó del escándalo que siguió al grave siniestro vial protagonizado por el exlegislador Oscar González, quien conducía con un carné emitido por el municipio de Las Tapias, cuando figuraba con domicilio en otro lugar y no estaba en condiciones de tener una licencia por la cantidad de infracciones que acumulaba, informó La Voz.

Ante esta situación, el presidente comunal de Valle de Anisacate, NicolásMerlo, emitió un comunicado en el que notificó a la ciudadanía la suspensión de la emisión de licencias hasta nuevo aviso. El funcionario informó que mantuvo una reunión con la Secretaría de Convivencia Ciudadana del Ministerio de Justicia.

Aquí el comunicado completo:

"Los carnets de nuestra localidad son totalmente válidos ya que estamos adheridos a la ley provincial de tránsito, lo que está faltando y nunca se nos informó en los más de 10 años que la comuna emite licencias es la homologación de las mismas, trámite que se inició el día de hoy.

Citando dicha homologación nunca se nos notificó, ni íntimo de manera oficial para regularizar este punto, como si se hizo con la emisión de licencias a otras localidades, las cuales se dejaron de hacer a partir de diciembre del año pasado a los efectos de respetar la normativa.

Además de la falta de notificaciones tampoco se recibió ningún tipo de fiscalización o auditoria por parte de la autoridad de control hecho que hubiese logrado regularizar con anterioridad esta situación.

Finalizada la reunión las autoridades de control se comprometen a elevar un informe a policía caminera expresando el inicio del trámite por parte de la institución para así evitar el labrado de multas. Caso contrario presentando el descargo manifestando lo anteriormente expresado la penalidad quedara sin efecto.

Con el fin de regularizar la situación se determina la suspensión de la emisión de licencias hasta nuevo aviso y próximamente se estará informando convenios con centros emisores homologados.

A grandes rasgos estos son los puntos más importantes a saber por parte de la comunidad, estamos tan preocupados como ustedes, pero sobre todo sorprendidos de haber llegado a esta instancia totalmente evitable. Por cualquier otra consulta quedamos a disposición".