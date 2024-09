Alta Gracia: el radicalismo sin fecha confirmada para sus elecciones

(SN; Alta Gracia) A pesar de que había una fecha tentativa para el 8 de septiembre, aún no hay una resolución oficial de la junta electoral ni de la mesa ejecutiva del Congreso del partido. Navarro explicó que, aunque las listas están presentadas correctamente, todavía están pendientes algunas impugnaciones, no solo en Alta Gracia sino también en otros circuitos como el departamento Colón. “Todavía no está la fecha, aunque nuestra lista y las otras están presentadas como corresponde”, dijo Navarro.

Plazos y Resoluciones

La fecha de caducidad de las actuales autoridades es el 30 de septiembre. A partir de ahí se conformará una nueva mesa ejecutiva y junta electoral, que podrían dictaminar la fecha de las internas. “Esto es cuestión de tiempo, una resolución tiene que haber, y esperamos que las nuevas autoridades determinen la fecha”, señaló el candidato.

Trabajo continuo

Navarro aseguró que, a pesar de la incertidumbre sobre la fecha, siguen trabajando y reuniéndose con los afiliados para presentar sus propuestas y proyectos. “Estamos en reuniones constantes con los afiliados, mostrando nuestro proyecto y dialogando. Esto es cuestión de tiempo, y mientras tanto, seguimos trabajando”, comentó.

Sobre la posibilidad de unificar las listas, Navarro mencionó que el diálogo siempre está presente. Sin embargo, por el momento, continúan trabajando para la interna. “El diálogo siempre está, pero seguimos trabajando para la interna”, afirmó.

El proceso electoral en el circuito de Alta Gracia de la Unión Cívica Radical aún está en espera de una fecha concreta. Mientras tanto, los candidatos continúan sus campañas, buscando el apoyo de los afiliados y presentando sus propuestas. La resolución final dependerá de la nueva mesa ejecutiva y la junta electoral que se conformarán después del 30 de septiembre.