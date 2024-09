Córdoba: Renault invierte en su planta y prevé más de 800 puestos de trabajo

(SN; Córdoba) Este jueves, la empresa automotriz Renault Argentina anunció que invertirá 350 millones de dólares en su planta de Santa Isabel para la producción de una camioneta, lo que prevé la generación de 850 nuevos puestos de trabajo directo y otros 4000 indirectos.

Allí en Santa Isabel estuvo el gobernador Martín Llaryora junto al intendente Daniel Passerini. “Esto no es casualidad, es fruto del trabajo conjunto entre el sector público, el sector privado y los trabajadores”, sostuvo Llaryora.

La automotriz buscará un volumen de producción de 65.000 unidades anuales en un formato flexible (Térmico / Híbrido). El vehículo llegará a las calles en 2026 y la primera etapa de inversiones en Santa Isabel comienza de inmediato, con el objetivo que durante 2025 se fabriquen los prototipos iniciales.

“Esto es fruto del trabajo conjunto de muchos años entre el sector privado, el sector público y los trabajadores, con un solo objetivo: defender el progreso, que es defender el trabajo. Sin trabajo no hay sociedades que puedan progresar ni crecer en paz. Por eso gobernar es generar trabajo, y es imposible hacerlo sin los sectores privados”, dijo el Gobernador .

Además, el mandatario provincial celebró los alcances de esta inversión: “Es una noticia que supera a Córdoba, porque es de impacto no solo argentino, sino regional”, sostuvo.

El gobernador agradeció a Renault por “exportar trabajo y talento cordobés a todo el mundo”, y al gremio SMATA “por animarse a generar contratos de trabajo que defienden el salario, pero que permiten también defender la competitividad, porque sin competitividad no hay trabajo.”

El anuncio estuvo a cargo de Pablo Sibilla, presidente y Director General de Renault Argentina. "Renault es la marca de los argentinos y con esta pick up, nuestra historia sigue en marcha. Esta planta de Santa Isabel va a cumplir 70 años, y que pueda hacer esta transición de tecnología es muy importante. Es el mejor regalo esta inversión de 350 millones de dólares, con un vehículo inédito y fabricado exclusivamente en esta planta, con un perfil fuertemente exportador, lo que abre muchísimas posibilidades”, dijo Sibilla.

En este sentido, Llaryora destacó las condiciones que ofrece la Provincia de Córdoba para atraer y fomentar este tipo de inversiones. «Algunos le dicen el modelo cordobés, que no es ni más ni menos que el trabajo en conjunto. Es tener planes productivos que marcan la seguridad. En Córdoba, desde hace años, no se modifican las condiciones cuando alguien viene a invertir. Entonces entre el talento, la seguridad jurídica, la seguridad gubernamental y nuestros empresarios que no paran, Córdoba aún en este marco nacional, sigue dando buenas noticias», sostuvo el gobernador.

“Córdoba mejora cualquier oferta cuando alguien quiere trabajar y hacer las cosas bien. Vamos a llegar a cumplir los 70 años de Renault y vamos a saber que hay muchos años más de Renault en Córdoba y de trabajo cordobés”, agregó el primer mandatario cordobés.

Por su parte, el intendente Passerini adelantó que «la semana próxima vamos a suscribir una carta de intención con Renault para acompañar con un mecanismo de exenciones impositivas, para que las inversiones vengan a la ciudad, se queden y generen empleo, siendo parte de un círculo virtuoso con un Estado presente, eficiente e inteligente que articule con el sector privado”.

Esta inversión forma parte del International Game Plan presentado el año pasado, que proyecta la fabricación de ocho nuevos modelos destinados a los mercados internacionales de Renault.

En ese sentido, la pick up que se producirá en Córdoba se basará en el “Niagara Concept”, presentado en el marco de la estrategia global de la marca, y tendrá como destino el 70% a la exportación con foco en América Latina.

Cabe destacar que este anuncio de Renault Argentina se suma al efectuado por el grupo Stellantis y su firma Suramericana, que invertirán 385 millones de dólares en la Planta Industrial Ferreyra para desarrollar una nueva familia de vehículos, además de motores, generando más de 1.000 nuevos puestos de trabajo.

Estuvieron presentes, además, los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Pedro Dellarossa; y de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta; el presidente de la Unión Industrial de Córdoba, Luis Macario; el secretario de Industria, Ignacio Tovo; el presidente del Clúster automotriz de Córdoba, Gerardo Acosta; directivos del gremio SMATA, entre otros.