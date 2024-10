Cosquín Rock 2025: el festival cumple un cuarto de siglo

(SN; Córdoba) Luego de la multitudinaria edición 2024, en la que más de 100 mil personas coparon el aeródromo de Santa María de Punilla, el festival de rock más grande del país afina detalles para lo que será un encuentro único, ya que se conmemoran los 25 años del Cosquín Rock.

Recientemente se conocieron los artistas que saldrán a escena los próximos 15 y 16 de febrero, con la confirmación del regreso estelar de Los Piojos. Entre las bandas más convocantes se encuentran Divididos, No te va a gustar, Babasónicos, Las Pastillas del Abuelo, Las Pelotas, Skay y los Fakires, quienes compartirán escenario con artistas que harán explotar el aeródromo como Wos, Dillom, Nicki Nicole, La Delio Valdés, entre otros.

Celebrando 25 años de historia, desde sus orígenes en la Plaza Próspero Molina a las multitudinarias jornadas en el Aeródromo de Santa María de Punilla, el Cosquín Rock se ha consagrado como el encuentro de música más importante de Argentina y uno de los más convocantes a nivel internacional. Una cita obligada de cada verano en Córdoba que reúne a visitantes locales y de diversos países, con el deseo de disfrutar, festejar y vibrar con la mejor música y propuestas inéditas para todos los sentidos.

Bandas confirmadas

Más de 100 artistas estarán en vivo sobre los escenarios montados en el aeródromo. Los Piojos, Deadmau5, Babasónicos, Nicki Nicole, Dillom, Ratones paranóicos, Las pastillas del abuelo, Las Pelotas, Skay y los fakires, Luck Ra, Mariano Mellino, La Delio Valdez, Julián Jeweil, Popof x Space 92 present turbulences, Los Auténticos Decadentes, Guasones, Cat7riel y pago amoroso, El mató un policía motorizado, La Vela Puerca, Peces raros, Turf, Conociendo Rusia, Bándalos Chinos, Javiera Mena, Nafta, Bhavi, Silvestre y la naranja, Cruzando el charco, El plan de la mariposa, Los Tipitos, Fer Ruiz Díaz, Indios, El Zar, Koino Yokan, Juan Hansen Live, Emmanuel Hovilleur, Swaggerboyz, Vapors of morphine, Los Espítirus, Hilda canta a Charly, Jóvenes pordioseros, Massacre, Piti Fernández, Winona Riders. Zoe Gotuso, Memphis la blusera, La chancha muda, Siddhartha, Tributo a Pappo, Miguel Villanova, Celeste Carballo, Luis Robinson, Bolsa González, Ale Kurz, Wayra Iglesias, Leo Rizzi, Blair, Lara 91k, Florian, Ryan, Claudette King, Rosa profunda, DJs pareja, Manu Martínez, Polenta, Ivan Singh & Sheryl Youngblood, Sol Ortega, Santi Celli, Inauzulina, Fonso y las paritarias, The Rhythm gamblers, Genitalliga, Los bufálos sedientos, Daniela Milagros, Hijo de la tormenta, Lupe, Vinocio, Sol Bassa, Mabel, Gaba, Uma, Cesar Valdomir blues band, Mari pole ft: Nico Raffetta, Marlene Suchy & the super sax, Marti death, K4, Maia Dros, Claudia, Sette & Toyo Bagosso, Cindy Coleoni band, Yulie y Vane Ruth, Pampa, Jatriel, The Ginger hearts, Sivinski, Papi Cimi Romero & brossoul y Los Mentidores.

Venta de entradas

Las entradas y abonos se podrán adquirir desde el portal cosquinrock.net Entre los medios de pago habilitados se cuenta la compara de tickets en 12 cuotas sin interés con BBVA a través de modo.

El abono general permite el acceso a ambos días del festival (15 y 16 de febrero de 2025). Incluye acceso a todos los shows y espacios gastronómicos, a excepción del espacio FANATIC.

El abono fanatic es similar al abono general, pero también ofrece beneficios como acceso especial y diferenciado, vista privilegiada de todos los shows y área gastronómica de cortesía.

La entrada general permite el acceso al festival uno de los días del mismo (15 y 16 de febrero de 2025). Incluye acceso a todos los shows y espacios gastronómicos, a excepción del espacio FANATIC.