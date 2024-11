(SN; Los Aromos) Tomás Benites, alumno del IPEM 419 de Los Aromos, denunció haber sido víctima de un ataque de ciberacoso que incluyó mensajes homofóbicos enviados desde diferentes partes del mundo. Según relató el estudiante, el domingo comenzó a recibir mensajes "spam" vía WhatsApp desde números de países como India, Estados Unidos y México. En distintos medios de la región, la voz del alumno se hizo escuchar.

“Al principio pensé que se trataba de un hackeo, pero luego de revisarlos, todos me mandaban lo mismo: un sticker con un claro mensaje homofóbico”, contó. El sticker era la imagen de una persona quemando la bandera del orgullo lgbtq+. El joven señaló que el responsable sería un compañero de curso, quien habría contratado o pagado a personas para llevar a cabo este ataque masivo. Según Tomás, este estudiante siempre ha tenido un perfil bajo, es tímido y no solía relacionarse con otros compañeros.

“No tenía relación de ningún tipo con él. Somos compañeros desde el año pasado, cuando ingresé a la institución. Siempre fue un chico que no hablaba ni se relacionaba más que con su compañero de banco. Pero hay un claro ejemplo de odio, discriminación e intolerancia hacia mi orientación sexual”, afirmó.

El acoso comenzó alrededor de las 20:30 y se prolongó hasta las 2:00 de la madrugada, tiempo en el que Tomás recibió decenas de mensajes de diferentes números internacionales, los cuales fue bloqueando y reportando en un primer intento de detener el acoso.

Ante la gravedad del hecho, Tomás decidió acudir a las autoridades de la escuela en busca de ayuda. Sin embargo, expresó su disconformidad con la respuesta recibida, asegurando que la institución manejó el tema de "manera inadecuada" y que "minimizó el hecho" por tratarse de un hombre el que estaba siendo víctima de ciberacoso.

"Desde la institución me dijeron que no se podía hacer cargo de lo que sucedía fuera del ámbito escolar. La directora mencionó frases como 'imagínate si yo trajera mis problemas de WhatsApp a la institución'. Me dijeron que lo único que se podía hacer era hablar sobre la situación y las consecuencias que tendría cada uno, como si éramos igualmente responsables. Además, me sugirieron que hablara con la madre del agresor, ya que la escuela no podía intervenir en estas cuestiones", relató Tomás.

El estudiante manifestó no haber sentido escuchado ni contenido por las autoridades escolares, a pesar de que la institución cuenta con jornadas de concientización sobre el ciberacoso y materiales informativos sobre el tema.

“Gracias a mi insistencia y al apoyo de mi mamá, la directora elevó el caso a inspección, pero me dejó claro que no podía hacer más que eso. Incluso me pidieron que no compartiera nada en redes sociales, argumentando que podría ser perjudicial para mí", dijo Benítez.

El joven cuenta con pruebas de los hechos, incluidas capturas de pantalla de los mensajes recibidos, audios y registros de su conversación con la directora del colegio. Expresó su preocupación por la falta de apoyo y validación por parte de la institución educativa.

"La falta de seriedad con la que se trató el caso es alarmante. Es fundamental que las escuelas aborden el ciberacoso con el compromiso necesario, independientemente del género de la víctima. Creo que visibilizar estos casos es importante para que todas las instituciones de la zona se concienticen y actúen de forma adecuada. Estoy dispuesto a proporcionar información y colaborar para que más personas se animen.