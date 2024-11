(SN; Córdoba) Este miércoles, el ministro de Cooperativas y Mutuales de la Provincia, Martín Gill, renunció a su cargo luego de varias semanas de licencia sin goce de sueldo.

El ex intendente de Villa María comunicó su decisión a través de redes sociales. Cabe mencionar que esta renuncia llega luego de que la causa en su contra por violencia de género fue elevada a juicio.

“En el día de hoy he presentado mi renuncia al cargo de Ministro de Cooperativas y Mutuales del Gobierno de la Provincia de Córdoba, honor que me dispensara el Gobernador Martín Llaryora al crear el primer ministerio destinado a la economía social organizada en la Argentina”, expresó el ex funcionario provincial.

Gill es acusado por delitos de lesiones leves, calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en perjuicio de su ex pareja Lourdes Astudillo. Los hechos habrían ocurrido en 2022 y 2023.