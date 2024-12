Alta Gracia: 5 días sin agua en Barrio Cafferata

(SN; Alta Gracia) La ciudad enfrenta el verano y espera temperaturas máximas de hasta 33°C para el fin próximo de semana. Sin embargo, la preocupación principal para muchos vecinos no es el calor, sino la falta de agua potable en algunas áreas de la ciudad.

Desde el pasado domingo, los residentes de los barrios Cafferata reportaron problemas con el suministro de agua. La situación provocó malestar y quejas entre los vecinos afectados, quienes denuncian la falta de información clara y soluciones rápidas por parte de la empresa responsable del suministro, COSAC.





En Barrio Cafferata, los vecinos han estado sin agua desde el domingo por la tarde. En declaraciones a Siempre Radio, Miguel Reina, residente de la zona, expresó su frustración: "Desde el domingo estamos sin agua. El problema es que no hay presión y apenas sale un chorrito". Este problema se agravó durante las festividades navideñas, dejando a muchas familias en una situación incómoda y difícil.

Según Reina, la falta de agua no es un incidente aislado. "No es la primera vez que pasa, el año pasado tuvimos el mismo problema para el 31 de diciembre. La empresa dice que es por un caño roto, pero ya han pasado varios días y no se ha solucionado", afirmó. Además, criticó la falta de comunicación y transparencia por parte de COSAC, señalando que "la mentira y la desinformación empeoran la situación".

COSAC, a través de su presidente Enio Mazzini, informó que la falta de suministro se debía a la rotura de un caño, el cual ya había sido reparado y que el servicio se normalizaría entre lunes y martes. Sin embargo, hasta el momento de la publicación de este informe, el problema persiste.

Vecinos de las calles adyacentes a Cafferata, como Malvinas, también están afectados. Muchos residentes solo descubrieron la magnitud del problema tras hablar con otros vecinos y comprobar que la falta de agua era generalizada. "Hemos tenido que juntar agua en bidones y piletas para poder pasar estos días", agregó Reina.