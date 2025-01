¿Puede un alto el fuego poner fin al genocidio colonial?

(Artículo publicado originalmente por Al Jazeera) El acuerdo de alto el fuego entre Hamás e Israel es, ante todo, un alivio para los palestinos de Gaza, que sufren un genocidio brutal y horrendo. Durante 15 meses, han soportado bombardeos diarios, asesinatos, amenazas, encarcelamientos, hambruna, enfermedades y otras penurias que para la mayoría de la gente es difícil siquiera imaginar, y mucho menos vivirlas y sobrevivir.

El acuerdo no entrará en vigor hasta al menos el domingo 19 de enero de 2025, no casualmente un día antes de la investidura de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Si bien algunos atribuyen el éxito del acuerdo a la capacidad única de la administración Trump para presionar a Israel, es fundamental subrayar que Trump es un maestro del teatro político y sin duda quería que Israel aceptara un alto el fuego justo antes de su investidura para poder usarlo para aumentar su capital político. En otras palabras, Trump no presionó a Netanyahu para que aceptara el acuerdo porque realmente quiera paz y orden, o incluso porque esté realmente comprometido con las tres fases del acuerdo. Más bien, es probable que haya actuado por cálculos políticos personales para mejorar su reputación e impulsar la agenda de su administración.

No sabemos qué se dijo y acordó a puertas cerradas entre el equipo de Trump y los funcionarios israelíes, pero de lo que podemos estar seguros es de que la administración Trump no está interesada en el establecimiento de un Estado palestino plenamente soberano a lo largo de las fronteras de 1967, y no está en contra de los planes de Israel de anexionarse grandes franjas de Cisjordania. De hecho, algunos informes sugieren que la administración Trump puede haber prometido a Netanyahu el apoyo de Estados Unidos para la anexión de ciertas zonas de Cisjordania a cambio de que éste acepte el acuerdo de alto el fuego, que Israel puede no cumplir ni siquiera más allá de la fase 1. En tal escenario, si efectivamente se concreta, Trump consigue lo que quiere, que es una victoria política, y Netanyahu consigue lo que quiere, que es la continuación de la colonización de Palestina.

La principal razón del pesimismo sobre este acuerdo es que no garantiza las fases 2 y 3, en las que las fuerzas israelíes se retirarían completamente de la Franja, se permitiría a los palestinos desplazados regresar a todas las zonas de la Franja y se emprendería la reconstrucción completa de la Franja de Gaza.

Es importante destacar que, tras más de 15 meses de genocidio, Gaza ha quedado reducida a escombros. Grandes partes de la Franja son inhabitables. La gente no puede regresar a barrios que han sido arrasados, a edificios que no tienen agua corriente, un sistema de alcantarillado que funcione o acceso a electricidad y combustible; no hay escuelas, universidades, clínicas u hospitales que utilizar, ni empresas que gestionar, etc. El sistema económico se ha derrumbado y la gente depende por completo de la ayuda extranjera para su supervivencia básica. Las enfermedades están muy extendidas y muchos asesinos silenciosos, como las toxinas de las bombas israelíes, circulan en la atmósfera, el suelo y el agua de Gaza. Se han eliminado familias por completo, otras han sido destrozadas por el ataque indiscriminado de Israel, y muchos niños se han convertido en huérfanos. Un gran número de personas se han debilitado y no pueden mantener a sus familias. No está claro cómo será posible una vida “normal” para los palestinos después de toda esta destrucción.

Las cuestiones relativas a la gobernanza de la Franja siguen siendo, en el mejor de los casos, turbias y, sin duda, no hay nada en el acuerdo que aborde el problema central o que conduzca a una solución a largo plazo. La cuestión de la solución a largo plazo es muy crítica. El acuerdo, en el mejor de los casos, puede poner fin a esta operación genocida específica, pero ciertamente no dice nada sobre el núcleo del problema: el genocidio estructural de los palestinos por parte de Israel.

El genocidio estructural de los palestinos, lo que los palestinos llaman la Nakba en curso, no se refiere sólo a uno o dos eventos específicos de genocidio como la Nakba de 1948 o este ataque genocida a Gaza, sino más bien a una estructura colonial de genocidio que busca eliminar la soberanía palestina, poner fin al derecho palestino de retorno a sus tierras, expulsar a los palestinos de más de sus tierras y reclamar la soberanía exclusiva de Israel y los judíos desde el río hasta el mar. Esta estructura de genocidio opera a través de una variedad de métodos de eliminación y expulsión.

Una operación genocida como la que el mundo presenció y sigue presenciando en Gaza, que implica matanzas físicas en masa, desplazamientos masivos y destrucción masiva que hace que la tierra sea inhabitable, es obviamente uno de esos instrumentos, pero no es el único. También hay desplazamientos y expulsiones progresivos; impedimentos al desarrollo económico y creación de dependencia económica; borrado de la historia y la cultura palestinas; fragmentación de la población palestina; negación de derechos, libertades y dignidad a quienes viven bajo la ocupación para que se sientan presionados a marcharse; obstrucción política de la soberanía palestina, etcétera.

Así pues, la verdadera pregunta es: ¿puede un alto el fuego, incluso si pasa por las tres fases, poner fin a este genocidio estructural? La respuesta es claramente no, porque ninguno de estos otros instrumentos del genocidio estructural de Israel se aborda en el acuerdo de alto el fuego.

Este genocidio estructural debe ser continuamente denunciado, expuesto y combatido. Mientras el proyecto colonial israelí siga oculto o minimizado en el discurso diplomático y público, el problema central seguirá sin disminuir y volveremos a este momento de horror absoluto y sufrimiento indescriptible, suponiendo que consigamos siquiera un alivio significativo de él mediante este acuerdo de alto el fuego. Sin una presión seria y sostenida sobre el Estado de Israel, sin el aislamiento económico y político del Estado de Israel por parte de Estados e instituciones de todo el mundo hasta que se desmantele el colonialismo israelí, nos encontraremos atrapados en una estructura perpetua de genocidio, una olla a presión que finalmente encontrará una salida en una guerra aún mayor de aniquilación total. Para la comunidad internacional, ahora no es el momento de celebrar o de felicitarse a sí misma, sino más bien el momento de tomar medidas políticas y económicas serias contra Israel para detener el continuo genocidio del pueblo palestino en todas sus diferentes formas.

(*) Profesor de Sociología en la Universidad Mount Royal en Calgary, Canadá.