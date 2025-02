Villa del Prado: una enfermera renunció tras un tenso episodio

(Villa del Prado; SN) La renuncia de Karina Massa, enfermera del dispensario de Villa del Prado, generó revuelo en la localidad. Según su testimonio, la decisión fue impulsada por la falta de insumos para desarrollar su trabajo y el destrato por parte de las autoridades comunales.

Uno de los principales conflictos que mencionó fue la falta de una computadora en el área de vacunación, herramienta clave para la carga de datos en el sistema de salud. "Yo llevaba mi notebook personal para poder registrar las vacunas, hacer pedidos y reconstruir carnés perdidos. Pedí en reiteradas ocasiones un equipo, pero nunca me lo proporcionaron", explicó Massa.

El episodio que detonó la renuncia

El fin de semana previo a su renuncia, la enfermera olvidó el cargador de su notebook en el dispensario y solicitó permiso para ingresar y retirarlo. "Era un trabajo práctico fundamental para mi carrera, sin él no podía rendir el examen. Pedí que me abrieran unos minutos, pero todas las autoridades me lo negaron", relató.

Tras un fin de semana de incertidumbre, decidió presentar su renuncia el lunes. Sin embargo, al intentar retirar vacunas y documentos del área de inmunización, según el protocolo, la comuna llamó a la policía. "Me acusaron de amenazar, cuando solo estaba cumpliendo con mi trabajo. Llamaron a la policía, me requisaron y me impidieron hacer la entrega de las vacunas", denunció.

Desacreditación y acusaciones

Luego de su renuncia, el jefe comunal José Ludueña declaró que Massa cargaba horas extra de manera indebida, algo que ella desmintió. "Mi trabajo no termina cuando vacuno a un paciente, sino cuando registro todo en el sistema. Sin ese paso, el procedimiento no está completo", aclaró.

La enfermera confirmó que tomará acciones legales y continuará visibilizando la situación. "Lo hago público porque estas cosas no pueden volver a pasar. El personal de salud merece respeto y condiciones dignas para trabajar", concluyó.