Inhumano: denuncian explotación laboral en el Cosquín Rock

(SN; Córdoba) - Mariel Rodas y Paula Escobar, vecinas de la ciudad de Córdoba, denunciaron haber sido víctimas de explotación laboral durante el festival Cosquín Rock. Ambas fueron contratadas por la consultora Peka para desempeñarse en distintos sectores del evento, pero aseguraron que la experiencia fue "inhumana". "Nos trataron como si no fuéramos personas, como si fuéramos descartables", denunció Escobar.

Un viaje sin información y un inicio caótico

El sábado, a las 7:00 de la mañana, Rodas y Escobar se presentaron en la Plaza de la Música, donde la empresa había citado a los trabajadores contratados para trasladarlos al predio de Santa María de Punilla. Desde el primer momento, relataron que la organización fue desordenada y que no recibieron información clara sobre sus tareas ni las condiciones en las que iban a trabajar.

"Llegamos y no sabíamos qué hacer, nos decían que esperáramos, que ya nos iban a asignar, pero nadie nos daba respuestas. Solo nos dijeron que subiéramos a los colectivos y nos largaron allá sin explicaciones", relató Rodas.

Al arribar al predio, la situación se complicó aún más. "No nos habían acreditado y nadie sabía nada. Nos hicieron bajar del colectivo y caminar más de seis kilómetros bajo la lluvia para buscar nuestras credenciales", contó Escobar. Para ese momento, ya habían pasado más de cuatro horas sin acceso a agua ni comida.

Jornadas de hasta 18 horas sin agua ni comida

Una vez dentro del predio, las irregularidades continuaron. Las trabajadoras fueron asignadas a distintos sectores sin capacitación previa y obligadas a realizar tareas que no les correspondían. "A los que iban a despachar bebidas, de repente los mandaron a armar estructuras, y a los que iban a hacer logística, los pusieron en los puestos de venta sin que supieran usar el sistema", detalló Escobar.

Según las denunciantes, uno de los momentos más críticos fue cuando se dieron cuenta de que no les permitían acceder a agua potable. "Nos prohibieron tomar agua de los vasos que estaban en los puestos de venta. Nos dijeron que si nos veían tomando, nos cortaban las pulseras y nos echaban", denunció. "Al final, tuvimos que cortar botellas de plástico para poder tomar agua escondidas".

El acceso a la comida fue otro problema. "No nos dieron comida en todo el día. A la tarde nos dieron un pancho con una salchicha fría y nos dijeron que eso era todo hasta la noche. Para algunos, ni siquiera alcanzó", contó Escobar. Ante esta situación, muchos trabajadores intentaron llevarse comida de los puestos en los que trabajaban, pero fueron reprendidos y amenazados. "Nos decían que si nos veían comiendo, nos echaban sin pagar", agregó.

Las condiciones sanitarias también fueron motivo de denuncia. "Había dos baños químicos para más de 150 personas. No había agua ni jabón, y cuando preguntamos dónde lavarnos las manos, nos dijeron que usáramos hielo derretido de las conservadoras", contó Rodas.

Maltrato, amenazas y abandono al finalizar la jornada

Las trabajadoras también denunciaron maltrato verbal y amenazas por parte de los encargados. "Nos gritaban por cualquier cosa, nos decían que éramos inútiles, que si no trabajábamos más rápido nos iban a echar y no nos iban a pagar", relató Escobar.

A la medianoche, luego de haber trabajado casi 18 horas sin descanso, los trabajadores esperaban que la empresa cumpliera con el compromiso de trasladarlos de regreso a Córdoba, pero eso no ocurrió. "Nos dejaron tirados. Nos dijeron que tomáramos el primer colectivo que encontráramos, pero no había ninguno. Había gente llorando, sin saber cómo volver", denunció Escobar.

Algunos trabajadores fueron obligados a quedarse a trabajar el domingo sin previo aviso. "Les dijeron que si no se quedaban, no les iban a pagar lo del sábado. No tenían ropa, ni carpa, ni comida, pero los amenazaron con no pagarles si se iban", contó Rodas.

Promesas incumplidas y problemas con el pago

Además de las condiciones laborales, las denunciantes explicaron que el pago también presentó irregularidades. "Nos depositaron el dinero, pero no lo podemos cobrar. Nos lo pusieron en una cuenta bancaria que no podemos usar, y ahora el banco nos dice que tenemos que ir a una sucursal a la que nunca nos dijeron que teníamos que ir", explicó Rodas.

Las denunciantes afirmaron que no son las únicas que atravesaron esta situación y que varios compañeros están organizándose para denunciar a la empresa ante el Ministerio de Trabajo. "Esto no puede volver a pasar, nos usaron y nos trataron como basura", concluyó Escobar.