EE.UU. se rinde y Rusia avanza hacia una victoria inminente

(SN) En un giro que parece acercar a Rusia a una victoria estratégica en el conflicto con Ucrania, el presidente Vladimir Putin afirmó este miércoles que las conversaciones entre Moscú y Washington sobre el fin de la guerra se desarrollaron en un ambiente “amistoso” y sin prejuicios. Estas declaraciones, realizadas en San Petersburgo, contrastan con la creciente tensión entre Ucrania y Estados Unidos, así como con la exclusión de la Unión Europea (UE) de las negociaciones clave.

Tras casi tres años de guerra, Ucrania es un país devastado que ha perdido casi un tercio de su territorio. La operación militar rusa que en sus inicios se imaginaba como un paseo, se transformó en años de combates estancados gracias a la descomunal ayuda militar y económica de la Organización de Tratado del Atlántico Norte (Otan) a Ucrania. No obstante, Rusia sorteó esa ayuda -no sin cuantiosas bajas propias- las sanciones económicas europeas y norteamericanas y fue consolidando un avance sostenido hasta que la nueva administración norteamericana dijo "no más".

Putin calificó de “histeria” las críticas a las conversaciones bilaterales entre Rusia y Estados Unidos, que se llevaron a cabo en Arabia Saudita sin la participación de Ucrania ni de potencias europeas. “¿Quieren sentarse aquí en la mesa de negociaciones y mediar entre Rusia y Estados Unidos? Probablemente no. ¿Por qué tanta histeria? La histeria no es apropiada”, dijo el mandatario ruso a los periodistas.

El presidente ruso también reveló que el expresidente estadounidense Donald Trump le confirmó en una conversación telefónica que Ucrania sería parte de cualquier proceso de negociación. “Nadie excluye a Ucrania de este proceso. Por lo tanto, no hay razón para tal reacción ante la reunión ruso-estadounidense”, aseguró Putin. Sin embargo, estas afirmaciones no han calmado las preocupaciones en Kiev, donde el presidente Volodymyr Zelensky acusó a Trump de estar "desinformado" y de repetir narrativas del Kremlin.

Trump y Zelensky: un enfrentamiento público

La relación entre Trump y Zelensky se ha deteriorado rápidamente en los últimos días. Trump calificó al líder ucraniano de “dictador” en una publicación en redes sociales, afirmando que Zelensky “debería actuar rápido o se quedará sin país”. Además, el presidente estadounidense planteó que Ucrania inició la guerra con Rusia. cabe recordar que la operación militar rusa en Ucrania -que está a punto de cumplir tres años- se originó en la insistencia de Zelensky por incorporar su país a la Otan, medida que Rusia consideraba una amenaza a su seguridad.

Zelensky respondió acusando a Trump de vivir en un “espacio de desinformación” y de ayudar a Putin a salir de su aislamiento internacional. “Desafortunadamente, el presidente Trump vive en este espacio de desinformación”, dijo Zelensky, quien también rechazó las afirmaciones de Trump sobre la ayuda estadounidense a Ucrania, señalando que Europa ha contribuido con más fondos que Estados Unidos. En el último informe del Departamento de Estado norteamericano de la administración Biden, se deja constancia que los Estados Unidos aportaron más de 69.000 millones de dólares en ayuda económica y militar a Ucrania.

La UE reacciona con nuevas sanciones

Mientras tanto, la Unión Europea aprobó este miércoles un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, el decimosexto desde el inicio de la invasión en febrero de 2022. Las medidas incluyen la prohibición de importar aluminio primario ruso y la ampliación de la lista negra de buques de la “flota en la sombra” utilizada por Moscú para eludir las restricciones al comercio de petróleo. Además, se expulsará a 13 bancos rusos del sistema SWIFT y se suspenderán las licencias de ocho medios de comunicación afines al Kremlin.

Sin embargo, estas sanciones podrían verse afectadas por la presión de Trump para que se negocie un acuerdo que beneficie a Rusia. El secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, sugirió que la UE tendrá que participar en las conversaciones sobre el alivio de las sanciones, lo que ha generado preocupación entre los líderes europeos, quienes temen que cualquier concesión debilite la posición de Ucrania.

Europa busca un asiento en la mesa de negociaciones

La exclusión de la UE de las conversaciones entre Washington y Moscú ha generado malestar en Bruselas. Los líderes europeos han exigido participar en cualquier proceso de paz, pero aún no han decidido quién los representaría. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha iniciado consultas bilaterales con los líderes de los 27 Estados miembros para definir una posición común.

Algunos expertos sugieren que la UE debería haber tomado la iniciativa antes de que Trump lanzara su propuesta de negociación. “No estaríamos en una situación en la que intentáramos comprar un escaño esforzándonos por ofrecer despliegues de tropas o dinero en un contexto que no decidimos”, dijo Claude-France Arnould, exdiplomática francesa.