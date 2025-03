Dirigentes se solidarizaron con Manes por la agresión de Caputo

(SN; política) Luego de la agresión que sufrió el diputado Facundo Manes por parte de Santiago Caputo y sus allegados, quienes lo amenazaron y golpearon en los pasillos del Congreso tras el discurso del presidente Javier Milei, dirigentes se solidarizaron con el legislador radical.

"En uno de los hechos más graves desde que el Congreso volvió a funcionar en 1983, un diputado opositor fue golpeado por asesores oficialistas", afirmó el presidente de la UCR, Martín Lousteau, quien agregó: "Ahora entendemos por qué no querían periodistas cerca. Mi solidaridad con Facundo Manes y, más que nunca, reitero la necesidad de defender nuestra democracia de los ataques del presidente Milei".

Desde el bloque al que pertenece Manes, Democracia para Siempre, indicaron en un comunicado difundido por redes sociales que existieron "amenazas verbales de Santiago Caputo a Manes”.

"Cuando terminó la Asamblea Legislativa el asesor presidencial increpó en un pasillo al diputado Manes y le aseguró 'ya me vas a conocer, te voy a tirar todo el Estado encima'. Luego un asistente de Caputo golpeó en el pecho a Manes", reza el comunicado del bloque, que finalizó: “La violencia política es inaceptable, más si se ejerce desde el Estado".

Por su parte, la UCR emitió un comunicado donde sostuvo que el episodio de agresión de Caputo a Manes es "un nuevo avance en el autoritarismo libertario".

"Las agresiones verbales y físicas por parte de asesores del presidente de la Nación contra el diputado Radical Facundo Manes son un episodio inédito en nuestra democracia y un nuevo avance en el autoritarismo libertario", afirmó el partido centenario.

En se sentido, el radicalismo repudió "las agresiones del oficialismo" y alertó: “Cuándo la violencia baja desde lo más alto del poder, nuestro sistema republicano democrático está en riesgo".

Por otro lado, el senador formoseño de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni, pidió a Milei que aparte a Caputo por el episodio de agresión con Manes. "Usted que no acepta errores, creo que está más que claro lo que debe hacer con este personaje nefasto. Que no le tiemble el pulso como muchas veces manifestó, y no permita que atropellen las instituciones como lo están haciendo", comentó en X.

La dirigente del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, expresó: "Toda mi solidaridad con Facundo Manes. Es gravísimo que lo agredan de ese modo. La impunidad con la que se maneja Caputo lo lleva a cometer esta patoteada frente a todos".

Desde la Coalición Cívica, el presidente del bloque de diputados, Juan Manuel López, también se manifestó sobre lo ocurrido. "Repudio cualquier tipo de violencia o amenazas ejercidas por parte del entorno del Presidente de la Nación contra el diputado Facundo Manes", dijo.

Cabe recordar que Milei se cruzó en medio del discurso en el Congreso con el diputado Manes y el episodio tuvo su correlato al finalizar la sesión. El asesor Santiago Caputo fue en busca del diputado en los pasillos del edificio y, según denunció el radical, fue amenazado y golpeado.