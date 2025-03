Anisacate: denuncian que Contini mandó a parar un partido de fútbol femenino

(SN; Anisacate) Un partido amistoso de fútbol femenino en Anisacate se convirtió en un episodio de tensión cuando dos móviles de la Guardia Urbana interrumpieron la actividad y exigieron la suspensión del encuentro. Según denunció la entrenadora Silvana Herrera, los agentes afirmaron que no contaban con la autorización de la intendenta Natalia Contini y advirtieron que, si persistían en su actitud, llamarían a la Policía.

Herrera, responsable de las categorías Sub 15, Sub 17 y Femenino Mayor del Club Los Peques, relató el insólito episodio: “Nos dijeron que no podíamos jugar porque no teníamos permiso de la Intendenta. Pero esto no era un torneo ni un evento, era un partido amistoso, un entrenamiento que realizamos todos los domingos porque es el día que las chicas pueden juntarse”.

Un operativo inusual y cambios en la versión oficial

La entrenadora se sorprendió cuando la Guardia Urbana insistió en que debían retirarse y agregó: “Nos sacaron fotos, se quedaron parados ahí para vigilarnos y nos amenazaron con llamar a la Policía si no nos íbamos”. Según Herrera, minutos después otro agente se acercó con una explicación diferente: el partido debía suspenderse debido a una alerta meteorológica.

“Si desde un principio nos hubieran dicho que era por tormenta, lo entendía y nos íbamos. Pero lo primero que nos dijeron fue que necesitábamos autorización de la Intendenta para entrenar”, sostuvo.

Reclamos previos y carencias en la cancha

El conflicto se enmarca en una serie de reclamos que Herrera viene realizando sobre el estado del predio y las condiciones en las que entrenan las jugadoras. “No tenemos luces, no tenemos baños, los arcos los hicimos nosotras con palos y cortamos el pasto entre los padres y las jugadoras”, detalló. También aseguró que, tras pedir mejoras en la infraestructura, desde la Municipalidad le informaron que no podía realizar obras sin autorización oficial.

“Nosotros juntamos dinero y compramos los reflectores, pero ahora tenemos que pedir permiso para que nos pongan los postes y las luces. Mientras tanto, entrenamos en total oscuridad en invierno”, lamentó.

Críticas a la gestión municipal

Para Herrera, lo ocurrido refleja una falta de interés de la gestión municipal por el deporte barrial. “El club es el espacio de contención de los chicos, pero las canchas están destruidas. No se corta el pasto, hay escombros y maquinaria pesada abandonada en el medio del campo de juego. Es un peligro para los chicos”, denunció.

“Parece que a la Intendenta no le interesan los niños ni los clubes barriales. Les sacó el transporte escolar y ahora nos impide jugar partidos en un espacio que es público. Si quieren darle prioridad a otra disciplina, que lo hagan, pero el fútbol también es importante y los chicos necesitan un lugar seguro para entrenar”, agregó.

Firmeza en los reclamos

A pesar de lo sucedido, la entrenadora aseguró que continuará exigiendo mejoras para el club y las jugadoras. “Vamos a tener nuestras luces, nuestros baños y nuestro espacio. Esto es importante para las chicas, muchas de ellas encuentran en el deporte una manera de superar problemas de ansiedad o ataques de pánico. No podemos permitir que nos saquen este lugar”, concluyó.