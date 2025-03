Anisacate: vecinos indignados, calles intransitables y cuarentena vial

(SN; Anisacate) La situación en los barrios de Anisacate se vuelve cada vez más crítica. Vecinos de sectores como La Marianita y Los Algarrobos denuncian el estado intransitable de las calles, que los deja prácticamente aislados, y apuntan a la falta de mantenimiento por parte de la gestión municipal encabezada por la intendenta Natalia Contini.

Las imágenes y videos compartidos en redes sociales evidencian el deterioro de las arterias principales, donde el barro y los pozos hacen imposible la circulación. "Salir del barrio es prácticamente un rally Dakar. Tenés que rogar que no te venga alguien de frente porque te vas a la banquina y quedás ahí hasta que te saque Cristo", graficó Andrés, vecino de La Marianita, en diálogo con Siempre Radio.

Este miércoles, durante la emisión de Juntos a la Par -el programa matutino que Marcelo Paéz conduce en la Siempre Radio 93·3 FM- fue incesante la comunicación de vecinos y vecinas de Anisacate que solicitaban salir al aire para expresar su descontento, aunque por motivos de programación, sólo se entrevistó a las dos primeras personas que lo solicitaron. Sobre el final del programa, también se comunicó una vecina de Bº Vª Camiares, de Alta Gracia, aquejada por una problemática similar.

Encerrados por el mal estado de las calles

Según el testimonio de los residentes en Anisacate, muchos vecinos han quedado atrapados en sus hogares sin poder movilizarse, lo que impide no solo el acceso al trabajo, sino también a la educación y la salud. "No me quiero imaginar a los chicos que tienen que caminar hasta la ruta para ir a la escuela. Directamente no hay manera de que lleguen", agregó Andrés.

El abandono no es nuevo, pero los vecinos aseguran que la situación se ha agravado en los últimos meses. "Había que hacer un esfuerzo para ser peor que el gobierno anterior, y creo que lo están logrando", criticó el vecino. Además, indicó que si bien se ha colocado ripio en algunas calles más alejadas, las principales arterias del barrio están completamente deterioradas. "Antes de la lluvia, ya estaban destruidas. Ahora directamente no se puede circular".

Jonathan Álvarez, residente de Bº Los Algarrobos, reforzó la denuncia: "Esto es un desastre. Hace 15 años que vivo acá y nunca vi las calles en este estado. No podemos llevar a los chicos al colegio, no pueden entrar las ambulancias ni los camiones de bomberos en caso de emergencia".



Falta de gestión y ausencia de respuestas

Otro punto que genera indignación es la falta de acción municipal. "Las máquinas pasaron antes de la lluvia y en lugar de arreglar, socavaron más las calles. Removieron el polvo fino y ahora todo es un barrial intransitable", explicó Álvarez.

El problema también afecta el suministro de servicios básicos: "Los camiones que reparten agua no pueden entrar porque hay una ordenanza de la Intendenta que lo prohíbe, y hay vecinos que aún no tienen agua de red", denunció el vecino.

Ante la falta de respuestas, los vecinos intentaron organizarse para conformar un centro vecinal, pero aseguran que Natalia Contini bloqueó el proceso. "Hicimos un censo para registrar la cantidad de habitantes del barrio y no nos permitió seguir adelante con el trámite legal", sostuvo Álvarez.

En cuanto a la posibilidad de elevar reclamos individuales, los vecinos sostienen que no tienen un canal directo para hacerlo. "No hay un lugar donde ir a presentar una queja formal. Además, la Municipalidad tampoco hace su trabajo: no corta el pasto en las veredas, no mantiene las calles y encima perjudicializan a quienes deben impuestos con multas altísimas", señaló Andrés.

La situación ha generado un profundo malestar, especialmente tras conocerse que la coparticipación provincial que recibe el municipio se ha triplicado desde enero de este año. "Si dicen que no hay plata para obras, ¿dónde está yendo todo ese dinero?", cuestionó Álvarez.

Redes sociales y Cuarentena Vial

Junto al malestar de los vecinos, se suma la viralización de un video grabado en campaña en el 2023 donde Agustina Ceballos -por aquel entonces candidata y hoy concejala oficialista- exhibía el estado de las calles en La Marianita;

"Esto es lo que pasa en Anisacate cuando llueve, las calles se inundan completamente. La falta de mantenimiento de las mismas, se convirtieron en lagunas para gansos, Para que esto deje de suceder, debemos cambiar a quienes nos gobiernan actualmente", sostiene Ceballos en el video ilustrando con gansos nadando en las calles.

A casi un año y medio del cambio de gobierno, la actual administración suspende los servicios de recolección de residuos y acarreo de agua, al tiempo que el área prensa insta a los vecinos a no salir de sus casas.