(SN; con información de La Nueva Mañana) Previo al comienzo del debate legislativo de la Ciudad de Buenos Aires, el asesor presidencial Santiago Caputo, uno de los hombres más cercanos a Javier Milei, protagonizó otro hecho violento al increpar al fotógrafo de Tiempo Argentino, Antonio Becerra, quien se encontraba trabajando en este evento.

Caputo, tal como lo definió Milei, forma parte del triángulo de hierro del Gobierno, junto con Karina Milei. Es el asesor con mayor injerencia en el Presidente pero no tiene firma. Durante la noche del martes 29/4 ingresó al canal televisivo que transmitió el debate y se negó a dar declaraciones a la prensa. Luego de este episodio, el fotógrafo Becerra lo siguió y lo retrató con su lente mientras Caputo se registraba. Becerra contó que el asesor le exigió que deje de sacarle fotos, pero él continuó haciendo su trabajo. En ese momento se vio la acción intimidante. “Fue ahí cuando me agarró la credencial que yo tenía colgada del cuello, la miró, sacó su celular de un bolsillo y le sacó un par de fotos. Después me miró y me dijo "Vos sos un desubicado", contó el reportero, informó La Nueva Mañana.

Desde el diario indicaron que la reacción de Caputo se trató de un hecho de intimidación a un trabajador de prensa que estaba debidamente identificado y con el permiso oficial para realizar la cobertura del debate.

"¿Con qué objetivo? ¿Por qué al fotógrafo de Tiempo? ¿Por qué fotografió su credencial donde figura su nombre y su apellido? Son todas preguntas que seguramente ni Santiago Caputo ni nadie del gobierno van a responder", indicó Tiempo.

Vale recordar que este accionar de Santiago Caputo no es un hecho aislado. Cuando fue la apertura de sesiones legislativas, luego del discurso de Javier Milei, el asesor cruzó al diputado Facundo Manes, lo amenazó y lo golpeó en su brazo debido a que el legislador levantó la Constitución Nacional cuando el Presidente daba su mensaje. Ahora se suma este caso contra un trabajador de prensa, nada menos que un fotógrafo, en un momento del país que tiene a un reportero como Pablo Grillo peleando por su vida en terapia intensiva, luego de que un efectivo de gendarmería le disparó una granada de gas lacrimógeno que impactó en su rostro.