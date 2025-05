Alta Gracia: remiseros y taxistas, enfrentados por las plataformas

(SN; Alta Gracia) La discusión sobre el futuro de las aplicaciones de transporte como Uber volvió a tensar el clima entre remiseros, taxistas y autoridades municipales. Mientras un sector exige con urgencia una ordenanza que legalice y regule el uso de estas plataformas, otro grupo rechaza de plano su circulación en la ciudad.

El miércoles pasado, remiseros y algunos taxistas realizaron un bocinazo frente al Concejo Deliberante para exigir que se agilice el tratamiento de una norma que establezca reglas claras para el funcionamiento de las apps. "No nos oponemos a que trabajen, pero queremos igualdad de condiciones", afirmó Varón Villar, titular de la empresa Villar Iglesias en dialogo con Siempre Radio. Según explicó, los ingresos de los choferes habilitados se han visto seriamente afectados por la competencia desleal, y señaló además la falta de controles y garantías de seguridad para los pasajeros.

Desde este sector sostienen que la regulación permitiría ordenar el servicio, definir la cantidad de vehículos habilitados y exigir los mismos requisitos que ya cumplen remises y taxis. También reclaman que se habilite el uso de tarifas dinámicas y se actualicen las condiciones de trabajo ante los cambios del mercado.





La protesta no contó con el acompañamiento oficial de la Comisión de Permisionarios del Taxi. La manifestación fue impulsada por un grupo de remiseros y algunos taxistas de manera aislada. Los permisionarios no participaron ni adhirieron a la convocatoria.

En la vereda opuesta, la Comisión de Permisionarios del Taxi mantiene una postura firme en contra de cualquier tipo de habilitación a las aplicaciones. Aducen que la proliferación de vehículos sin control genera una caída en la demanda del servicio tradicional y pone en riesgo la sustentabilidad de la actividad. "No hay forma de competir con un sistema que no paga habilitaciones ni seguros y que puede cobrar tarifas más bajas", advirtieron semanas atrás desde ese sector.

La diferencia de enfoques también se refleja en la estrategia: mientras los remiseros promueven la regulación como salida legal y ordenada, el sector más duro del taxi insiste en la prohibición directa de las plataformas. "Prohibir no sirve. Cuando se prohíbe, nace el ilícito. Hay que regular para que todos se adapten a las mismas reglas", remarcó Villar.

En este contexto, para el lunes está prevista una reunión entre la Comisión de Permisionarios del Taxi y el secretario de Transporte municipal, Diego Caminada. El objetivo sería avanzar en criterios para el control de los vehículos que prestan servicio a través de aplicaciones. Sin embargo, desde el sector de remiseros aseguran no haber sido convocados. Villar confirmó que participaron en una primera reunión, pero luego no volvieron a ser llamados. "Nos gustaría que nos tengan en cuenta, porque el debate no puede ser unilateral", sostuvo.

La polémica se da en un escenario nacional en el que cada vez más municipios avanzan en normativas que reconocen el funcionamiento de las aplicaciones, pero imponen requisitos para su operación. En Alta Gracia, los concejales se comprometieron a tratar el tema en las próximas semanas, aunque todavía no hay definiciones concretas.