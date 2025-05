(SN; con información de C5N) En las últimas horas se conoció la noticia de que el presidente Javier Milei no viajará a Roma para asistir a la asunción del papa León XIV, que tendrá lugar el próximo domingo 18 de mayo y coincidirá con las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, y se quedará en Argentina por problemas de agenda.



El viaje había sido originalmente anunciado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, el jueves 8. "El Presidente Javier Milei asistirá a la Solemne Ceremonia de Inauguración del Pontificado de Su Santidad León XIV, en representación de la República Argentina", informó momentos después de la fumata blanca.



Sin embargo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, lo puso en duda este miércoles por la noche. "Entiendo que no va", respondió ante una consulta del canal IP. Aún no trascendió qué funcionarios integrarán la comitiva argentina que participará de la misa de entronización.

De esta manera, Milei podrá estar presente este domingo en el búnker de La Libertad Avanza (LLA) que funcionará en el Hotel Libertador. El presidente se mostró junto a Adorni en el último tramo de la campaña porteña y fue la principal figura del acto de cierre que se realizó este miércoles.