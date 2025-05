(SN; Alta Gracia) Luego de casi dos décadas de recorrido, La Clave Trío atraviesa uno de los momentos más emocionantes de su historia: grabaron una canción junto a Los Nocheros, íconos indiscutidos del folclore argentino. Martín Ferrera, integrante que permanece desde los inicios, compartió la experiencia en diálogo con Siempre Radio.

La iniciativa surgió de forma casi casual, durante una cena entre Ferrera y el músico Mauro Estival. “Estábamos viendo ‘Nocheros en la mesa’, ese programa que tienen en YouTube, y le dije a Mauro que sería un sueño estar ahí. Él me respondió ‘¿Y por qué no?’. Así fue como me animé a escribirle a Rubén Ehizaguirre, y al otro día ya me estaba llamando”, relató.

El vínculo con Los Nocheros no es nuevo. En una reciente presentación en el teatro Monumental Sierras, La Clave les rindió homenaje interpretando fragmentos de clásicos como No saber de ti y Entre la tierra y el cielo. Esa muestra de admiración fue recibida con gratitud y abrió la puerta al histórico encuentro musical.

La canción ya fue grabada, y según Ferrera, escucharla terminada fue “un momento de lágrimas”. “Crecimos escuchando a Los Nocheros, fueron una inspiración total para nosotros. Tener hoy este lazo, sentir el cariño y la humildad con la que nos recibieron, es algo que no tiene precio”, confesó.

Reconocimientos y presente activo

La Clave Trío, actualmente integrado por Ferrera, Cristian y Vero, ha consolidado su lugar en los escenarios populares del país. Su consagración como “Mención de Honor” en el Festival de Jesús María, las giras por Bolivia y Uruguay, y los más de 30 festivales recorridos durante el verano, dan cuenta del crecimiento sostenido de la banda.

El grupo no solo se mantiene activo: vive un presente efervescente. El próximo domingo 25 de mayo será protagonista del Peñazo Patrio en la costanera de Alta Gracia, desde la siesta, con una propuesta que convoca a toda la familia.

Además, junio los llevará por Río Cuarto y otras localidades del sur cordobés, mientras que para septiembre ya tienen todos los fines de semana reservados. “Parar, paramos solo en abril, para grabar. Pero después no paramos más. Y eso nos llena de alegría”, aseguró Ferrera.

Un camino de esfuerzo y pasión

Desde su irrupción en Talento Argentino en 2010, La Clave ha vivido momentos de euforia y también de silencio. “Después del programa vino la frustración de desaparecer. Pero elegimos seguir. Hoy tenemos una formación sólida, un estilo propio y una agenda llena. Todo eso nos motiva a seguir adelante con los pies en la tierra”, concluyó Martín.

La canción con Los Nocheros será acompañada de un videoclip que se filmará en el norte del país. Mientras tanto, La Clave Trío sigue sumando escenarios, aplausos y, ahora también, sueños cumplidos.