Explosión en El Cañito: Johan lucha por su vida y su madre pide ayuda

(SN; Alta Gracia) Johan Olmedo, el joven de 20 años que resultó gravemente herido tras la explosión ocurrida el pasado jueves en una vivienda del barrio El Cañito, permanece internado con quemaduras de gravedad y complicaciones respiratorias. Su madre, María Vasqueira, brindó detalles sobre su estado de salud y pidió la colaboración de la comunidad para sobrellevar esta difícil situación.

La explosión se produjo alrededor de las 7:30, cuando Johan encendió la luz de la cocina. “Todavía estaba oscuro, así que prendo la luz de la cocina y explotó todo, mamá”, le alcanzó a decir a María desde la ambulancia. El estallido, causado por acumulación de gas, destruyó por completo la casa en la que vivían madre e hijo. Según los peritajes preliminares, la cocina no presentaba fallas. La sospecha recae sobre una garrafa económica adquirida recientemente, que podría haber estado mal regulada.

Johan sufrió quemaduras de grado seis en sus manos, el nivel más alto en la escala médica, y permanece bajo sedación para aliviar el dolor y controlar un cuadro de ansiedad. “Él creyó que después de la explosión ya nos íbamos a casa, pero de repente se inflamaron sus vías respiratorias y tuvieron que entubarlo”, contó su madre. “Se despertó en un lugar que no sabía dónde estaba, perdido, y no entendía nada”.

María no se encontraba en la casa al momento de la explosión. “Había salido a limpiar a lo de un amigo. Cuando volvía, me dijeron que se estaba prendiendo fuego mi casa. Corrimos y cuando llegamos, Johan ya estaba en la ambulancia”. Agregó que, de haber encendido una luz en otro sector de la vivienda, su hijo podría no haber sobrevivido: “Si él hubiera estado en las habitaciones, no estaría vivo”.

La vivienda tenía dos habitaciones, cocina y baño externo. “No me quedó nada. Ni cama, ni ropa, ni recuerdos. Todo se quemó”, lamentó María. La casa era de su propiedad, donada por su padre, y se encuentra completamente destruida. Además, la explosión dañó la tapia de un vecino.

Desde hace unos días, María vive en la casa de un amigo que le brindó alojamiento y ayuda. “Estoy tan agradecida. Se me caen las lágrimas cada vez que alguien me da aliento”, expresó. La comunidad de Alta Gracia ha comenzado a colaborar con ropa, camas, alimentos y otros elementos de primera necesidad.



Cómo ayudar

Para quienes deseen colaborar con Johan y su mamá, se reciben donaciones en Padre Grenón 72, al lado del sindicato de Luz y Fuerza, o bien se puede contactar directamente al 3547 627028.

Se necesita:

Ropa de abrigo y calzado

Johan: pantalón talle 44, zapatillas 42, remeras/camperas talle XL

María: pantalones talle 5 o 6, zapatillas 39, prendas talle XXL

Ropa de cama, colchas, frazadas y mercadería

Materiales para la reconstrucción del hogar



Johan continúa en estado delicado, con parte médico diario y asistencia permanente. Su recuperación será larga, pero su madre se mantiene firme: “Tengo fe en que va a salir. Vamos a salir los dos. Ya perdí un hijo el año pasado. Johan es lo que me queda, y vamos a pelearla juntos”.





