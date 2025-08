MIlei: "Si no se llegara a fin de mes, la calle estaría llena de cadáveres"

"Si la gente no llegara a fin de mes, las calles estarían llenas de cadáveres", dijo Milei.

Solo alguien profundamente deshumanizado puede medir el sufrimiento en muertos. Hambre no siempre mata, pero arruina vidas. Este tipo no gobierna: odia. Y va a terminar preso, y solo. pic.twitter.com/oBcgSpm8aP