"Hay que negarlo Benjamin": la estrategia del gobierno ante las coimas en ANDIS

(SN; Buenos Aires). Tras cuatro días de silencio oficial, el Gobierno definió su estrategia frente al escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Eduardo “Lule” Menem y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, negaron las acusaciones y hablaron de una “operación política” a dos semanas de las elecciones bonaerenses.

Comunicado:



Jamás imagine tener que salir a desmentir una burda operación política del kirchnerismo, a la que se sumaron algunos medios, dirigentes y periodistas, utilizándola para intentar manchar la honestidad y la imagen de un gobierno.

Por el tamaño de dicha operación es… — Lulemenem (@Lulemenem) August 25, 2025

El asesor presidencial Lule Menem difundió un comunicado en el que calificó las denuncias como “una burda operación política del kirchnerismo” y aseguró: “Puedo garantizar la absoluta falsedad de su contenido”. Negó haber tenido participación en contrataciones del organismo y descartó haber conversado sobre el tema con Karina Milei o con el presidente de la Nación.

“Jamás tuve intervención de ningún tipo en las contrataciones del ANDIS. Ni formal ni informal. Nadie me mencionó ningún hecho de corrupción ni tuve conocimiento de ilícitos en ningún organismo del Estado”, afirmó.

Martín Menem, en tanto, defendió a su primo y a la secretaria general de la Presidencia: “Pongo las manos en el fuego tanto por Lule como por Karina Milei”. En una entrevista televisiva, sostuvo que las acusaciones forman parte de “una monumental operación” en el marco de la campaña electoral:

“No tienen cómo atacarnos porque en la gestión han sido un mamarracho en los últimos 20 años. Tratan de llevarte al barro. Todavía faltan dos semanas para las elecciones”, dijo.

El diputado también relativizó las reuniones del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, con el presidente Javier Milei. “Ha ido los domingos, escucha música clásica”, señaló.

La difusión de los audios, en los que Spagnuolo menciona a Lule Menem y a Karina Milei como parte de un presunto circuito de retornos a laboratorios farmacéuticos, derivó en allanamientos ordenados por la Justicia y mantiene bajo secreto de sumario la investigación.