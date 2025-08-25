"Hay que negarlo Benjamin": la estrategia del gobierno ante las coimas en ANDIS

Santa María: foto, campaña y sorpresas en Provincias Unidas
(SN; Buenos Aires). Tras cuatro días de silencio oficial, el Gobierno definió su estrategia frente al escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Eduardo “Lule” Menem y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, negaron las acusaciones y hablaron de una “operación política” a dos semanas de las elecciones bonaerenses.
Comunicado:— Lulemenem (@Lulemenem) August 25, 2025
Jamás imagine tener que salir a desmentir una burda operación política del kirchnerismo, a la que se sumaron algunos medios, dirigentes y periodistas, utilizándola para intentar manchar la honestidad y la imagen de un gobierno.
Por el tamaño de dicha operación es…
El asesor presidencial Lule Menem difundió un comunicado en el que calificó las denuncias como “una burda operación política del kirchnerismo” y aseguró: “Puedo garantizar la absoluta falsedad de su contenido”. Negó haber tenido participación en contrataciones del organismo y descartó haber conversado sobre el tema con Karina Milei o con el presidente de la Nación.
“Jamás tuve intervención de ningún tipo en las contrataciones del ANDIS. Ni formal ni informal. Nadie me mencionó ningún hecho de corrupción ni tuve conocimiento de ilícitos en ningún organismo del Estado”, afirmó.
Martín Menem, en tanto, defendió a su primo y a la secretaria general de la Presidencia: “Pongo las manos en el fuego tanto por Lule como por Karina Milei”. En una entrevista televisiva, sostuvo que las acusaciones forman parte de “una monumental operación” en el marco de la campaña electoral:
“No tienen cómo atacarnos porque en la gestión han sido un mamarracho en los últimos 20 años. Tratan de llevarte al barro. Todavía faltan dos semanas para las elecciones”, dijo.
El diputado también relativizó las reuniones del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, con el presidente Javier Milei. “Ha ido los domingos, escucha música clásica”, señaló.
La difusión de los audios, en los que Spagnuolo menciona a Lule Menem y a Karina Milei como parte de un presunto circuito de retornos a laboratorios farmacéuticos, derivó en allanamientos ordenados por la Justicia y mantiene bajo secreto de sumario la investigación.
La ex presidenta acusó al mandatario de estar al tanto de los retornos en la Agencia Nacional de Discapacidad y le recordó la “doctrina Vialidad” con la que fue condenada.
El proyecto, que venía con media sanción de Diputados, reunió 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones. El Presidente ya adelantó que volverá a vetarla, tal como lo hizo en 2024.
Entre los decretos aparecen las disposiciones que modificaban las estructuras del INTA, INTA y la disolución de Vialidad; hubo amplio acuerdo opositor
En el recinto la oposición también buscará dar marcha atrás con los decretos presidenciales que modificaron organismos como Vialidad, el INTI, el INTA, el Banco Nacional de Datos Genéticos y organismos culturales.
“Yo no pongo las manos en el fuego por ningún funcionario”, afirmó Francos, y se despegó de Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem en la causa por coimas en ANDIS.
En el programa Argenzuela de la señal televisiva C5N salieron a la luz los audios que demuestran el presunto cobro de retornos de distintos funcionarios del Gobierno en la compra y provisión de medicamentos a un laboratorio.
