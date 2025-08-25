Alta Gracia: desde este lunes inician los patrullajes nocturnos en zonas comerciales

Alta Gracia: herremienta digital para trámites de obras privadas
Se trata del nuevo operativo de prevención en el marco del programa "CAPI: Cuerpo de Acción Preventiva Interinstitucional", y que contará con la labor municipal y de la Policía.
(SN; Alta Gracia) A través de un comunicado, el Gobierno local informó que desde este lunes 25 de agosto se realizarán patrullajes nocturnos en el marco del programa “CAPI: Cuerpo de Acción Preventiva Interinstitucional”.
Se trata una iniciativa conjunta entre el municipio y las fuerzas policiales destinada a reforzar la prevención del delito, con especial atención en los comercios.
Desde el municipio anticiparon que el CAPI comenzará a desarrollarse en horario nocturno, de 00 a 07:00, con agentes municipales y agentes de la Policía de la Provincia de Córdoba, quienes patrullarán las calles de la ciudad con el objetivo de contribuir con la seguridad de los vecinos.
Además, recordaron que ante cualquier duda o situación sospechosa la ciudadanía puede comunicarse a través de whatsapp al número 3547-631719 de “Ojos en Alerta” con el objetivo de contribuir activamente en la prevención del delito.
