Alta Gracia: finalizó el festival de cine con récord de participación

Alta Gracia: comenzó la obra de refuncionalización en El Crucero
La intervención incluye pavimento intertrabado, reordenamiento de la circulación y mejoras en la seguridad vial.
El encuentro reunió producciones de estudiantes y jóvenes de la ciudad, pero también de cineastas de toda la provincia.Municipales26 de agosto de 2025 Redacción SN
(SN; Alta Gracia) El pasado domingo 24 de agosto finalizó en la ciudad la cuarta edición del Festival Monumental Sierras (FMS), un encuentro que reunió producciones de estudiantes y jóvenes de la ciudad, pero también de cineastas de toda la provincia, que alcanzó un récord histórico de participación.
Durante las dos primeras jornadas, la emblemática pantalla del Monumental proyectó 80 producciones de 30 escuelas de toda la provincia, con participación de localidades como Río Tercero, Jesús María, Oncativo, Villa General Belgrano y Los Cocos, entre otras. Además, más de 500 obras profesionales formaron parte de la Competencia Oficial de Cortos.
“El cine fue el gran protagonista, pero no estuvo solo: el coloso cultural altagraciense se llenó de arte y talento con presentaciones de bandas en vivo, el Ensamble Municipal de Cuerdas y el Coro Municipal interpretando música de películas; stands con productos de la industria audiovisual; visores de realidad virtual de la Agencia Córdoba Cultura; y funciones especiales en 35mm, que tendieron un puente entre distintas épocas del séptimo arte. Todo ello configuró un festival que colmó expectativas y deleitó a miles de cinéfilos”, reza el comunicado del Gobierno local.
Desde el municipio remarcaron que el Festival Monumental Sierras de Cine y Artes Audiovisuales se consolida como uno de los grandes eventos que Alta Gracia ofrece a lo largo de todo el año. Además destacaron el ingreso libre y gratuito, lo permite a la ciudadanía disfrutar de la nutrida agenda cultural de la ciudad del tajamar.
Se trata del nuevo operativo de prevención en el marco del programa “CAPI: Cuerpo de Acción Preventiva Interinstitucional”, y que contará con la labor municipal y de la Policía.
El municipio de Alta Gracia simplifica los trámites para obras privadas, facilitando a arquitectos e ingenieros la gestión digital de permisos y planos.
Con entrada libre y gratuita en el mítico Cine Teatro Monumental, el festival se extenderá hasta el próximo domingo24 de agosto.
El municipio y el Colegio de Arquitectos implementarán una aplicación digital para simplificar trámites de obras privadas y reducir la necesidad de gestiones presenciales.
El Gobierno local informó que la época de poda finalizó el 15 de agosto y recordó la importancia de respetar los períodos establecidos para cuidar la salud del arbolado.
Tras cuatro días de silencio y desconcierto oficial, el Gobierno encontró su libreto para enfrentar el escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS): denunciar una “burda operación política del kirchnerismo” en plena campaña bonaerense y evitar responder sobre el fondo de las acusaciones.
"Ajustan y habilita negocios con fondos públicos", reclamó el colectivo a través de una conferencia de prensa que se replicó en todo el país. Personas con discapacidad, familiares y trabajadores del sector exigieron una investigación transparente de la "trama de coimas millonarias".
Se trata de Maximiliano Ochoa Roldán y otros seis imputados, quienes seguirán detenidos. La investigación arrojó que usaban recursos del Estado para fines personales, a través de extorsiones, coacciones y desalojos “exprés”.
Se trata de José Ludueña (Villa del Prado), Alberto Nieto (Villa La Bolsa), Brian Heredia (La Paisanita), José “Coco” Ledesma (San Clemente) y Eduardo Romero (Rafael García) quienes se incorporaron al bloque de Schiaretti de la mano de Facundo Torres Lima.