Alta Gracia: finalizó el festival de cine con récord de participación

El encuentro reunió producciones de estudiantes y jóvenes de la ciudad, pero también de cineastas de toda la provincia.

Municipales26 de agosto de 2025 Redacción SN
WhatsApp Image 2025-08-26 at 11.07.12 AM

(SN; Alta Gracia) El pasado domingo 24 de agosto finalizó en la ciudad la cuarta edición del Festival Monumental Sierras (FMS), un encuentro que reunió producciones de estudiantes y jóvenes de la ciudad, pero también de cineastas de toda la provincia, que alcanzó un récord histórico de participación.

Durante las dos primeras jornadas, la emblemática pantalla del Monumental proyectó 80 producciones de 30 escuelas de toda la provincia, con participación de localidades como Río Tercero, Jesús María, Oncativo, Villa General Belgrano y Los Cocos, entre otras. Además, más de 500 obras profesionales formaron parte de la Competencia Oficial de Cortos.

“El cine fue el gran protagonista, pero no estuvo solo: el coloso cultural altagraciense se llenó de arte y talento con presentaciones de bandas en vivo, el Ensamble Municipal de Cuerdas y el Coro Municipal interpretando música de películas; stands con productos de la industria audiovisual; visores de realidad virtual de la Agencia Córdoba Cultura; y funciones especiales en 35mm, que tendieron un puente entre distintas épocas del séptimo arte. Todo ello configuró un festival que colmó expectativas y deleitó a miles de cinéfilos”, reza el comunicado del Gobierno local.

Desde el municipio remarcaron que el Festival Monumental Sierras de Cine y Artes Audiovisuales se consolida como uno de los grandes eventos que Alta Gracia ofrece a lo largo de todo el año. Además destacaron el ingreso libre y gratuito, lo permite a la ciudadanía disfrutar de la nutrida agenda cultural de la ciudad del tajamar.

Te puede interesar
Lo más visto
Negalo benjamin

"Hay que negarlo Benjamin": la estrategia del gobierno ante las coimas en ANDIS

SN
Política25 de agosto de 2025

Tras cuatro días de silencio y desconcierto oficial, el Gobierno encontró su libreto para enfrentar el escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS): denunciar una “burda operación política del kirchnerismo” en plena campaña bonaerense y evitar responder sobre el fondo de las acusaciones.

Newsletter

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email