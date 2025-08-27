Tiempo en Alta Gracia: otra jornada soleada con temperaturas primaverales

El clima en la ciudad presentará cielo despejado, máxima cercana a 26 °C y descenso moderado en la noche hasta los 13 °C.

Sociedad27 de agosto de 2025 SN
DESPEJADO

(SN; Alta Gracia) El miércoles 27 de agosto de 2025 se presenta con cielo despejado y temperaturas templadas. Por la mañana se registraron 11 °C, en tanto que el termómetro ascenderá de manera progresiva durante el día.

La máxima prevista rondará los 25 °C a 26 °C entre las 15 y 16 horas. Hacia la tarde el clima se mantendrá estable y comenzará un descenso gradual en la noche, cuando se esperan 13 °C.

Las condiciones serán favorables para actividades al aire libre. Se recomienda vestir en capas y contar con un abrigo liviano para las últimas horas del día.

