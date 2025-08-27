Con la tuya: el Derecha Fest de Milei le costaron $6,3 millones al Estado

(SN; Buenos Aires) El costo del viaje que realizó el presidente Javier Milei a Córdoba para participar en la Derecha Fest ascendió a $6.340.684, según informó la Secretaría General de la Presidencia en respuesta a un pedido de informes presentado por el diputado socialista Esteban Paulón.

El evento se realizó el 25 de julio en el Quorum Hotel, cercano al aeropuerto de Córdoba, y fue organizado por el espacio político ultraconservador La Libertad Avanza. Según el informe oficial, Milei llegó en el avión presidencial Tango 10 a las 20:20 y fue acompañado por su esposa, Karina Milei; sin embargo, no se detalló la presencia de otros funcionarios ni el gasto asociado a traslados, estadías o logística.

El Ejecutivo justificó el traslado como parte de una visita oficial, argumentando que el presidente mantuvo encuentros con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y con enviados de la Casa Blanca, identificados como Alex Bruesewitz y Danielle Álvarez. No obstante, fuentes parlamentarias indican que el contacto con Llaryora se limitó a un saludo protocolar en el aeropuerto.

El despliegue de seguridad fue destacado por el informe: participaron 74 efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, 94 de Gendarmería Nacional y un cordón de honor de las Fuerzas Armadas. No se difundieron los costos de movilizar a los 168 agentes de seguridad.

DERECHA FEST: CON LA TUYA!



El jefe de Gabinete informó que el Presidente @JMilei gastó más de $6M “de la nuestra” para trasladarse a un evento privado arancelado en el que él era la principal atracción.

Con ese dinero se podrían haber pagado 32 pensiones por discapacidad 😞 pic.twitter.com/4FVg0Foakl — Esteban Paulón (@EstebanPaulon) August 27, 2025

Los pedidos de informes presentados por Paulón y Mónica Fein incluían detalles sobre el personal que acompañó al Presidente, así como reportes de seguridad y logística elaborados antes y después del evento. La Secretaría General negó entregar esa información alegando que podría poner en riesgo la vida o seguridad de las personas involucradas.

La Derecha Fest, a la que solo se accedió mediante tickets de $35 mil, reunió a 2.500 personas. Durante el acto, Milei sostuvo que su gobierno era “el mejor de la historia” y destacó logros económicos, mientras que los organizadores y expositores del evento mantuvieron un discurso de confrontación con sectores del kirchnerismo, la comunidad LGTB y la vicepresidencia.

El debate sobre el uso de recursos públicos persiste: la oposición cuestiona si la participación de Milei en la Derecha Fest puede considerarse un acto oficial o si se trató de una actividad privada financiada con dinero del Estado.