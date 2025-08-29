Tiempo en Alta Gracia: a disfrutar el sol, que se viene el agua

(SN; Alta Gracia) Este viernes 29 de agosto se presenta mayormente soleado, con una máxima prevista de 24 °C y una mínima de 13 °C. La jornada ofrece un clima agradable y estable, ideal para actividades al aire libre.

Para el sábado 30, el panorama cambia de forma significativa. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia amarilla por tormentas que regirá desde la tarde hasta la mañana del domingo. El área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con valores acumulados que podrían superar los 50 milímetros en pocas horas. No se descarta actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo. La temperatura descenderá, con una máxima de 16 °C y una mínima de 10 °C.

El domingo 31 seguirá inestable, aunque con menor intensidad de precipitaciones. Se esperan algunos chubascos, con una máxima de 16 °C y una mínima de 4 °C, lo que marcará un brusco descenso de la temperatura hacia la noche.

Las autoridades recomendaron evitar actividades al aire libre durante el período de tormentas, no refugiarse debajo de árboles ni postes eléctricos, y mantener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.