Tiempo en Alta Gracia: a disfrutar el sol, que se viene el agua

Tiempo en Alta Gracia: sol radiante y calorcito de agosto en Alta Gracia
El jueves llega con cielo despejado, máxima de 24 grados y un aire primaveral que se siente desde temprano.
El viernes llega con sol y temperaturas agradables, pero el fin de semana tendrá tormentas intensas, alerta amarilla y un fuerte descenso térmico.
(SN; Alta Gracia) Este viernes 29 de agosto se presenta mayormente soleado, con una máxima prevista de 24 °C y una mínima de 13 °C. La jornada ofrece un clima agradable y estable, ideal para actividades al aire libre.
Para el sábado 30, el panorama cambia de forma significativa. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia amarilla por tormentas que regirá desde la tarde hasta la mañana del domingo. El área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con valores acumulados que podrían superar los 50 milímetros en pocas horas. No se descarta actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo. La temperatura descenderá, con una máxima de 16 °C y una mínima de 10 °C.
El domingo 31 seguirá inestable, aunque con menor intensidad de precipitaciones. Se esperan algunos chubascos, con una máxima de 16 °C y una mínima de 4 °C, lo que marcará un brusco descenso de la temperatura hacia la noche.
Las autoridades recomendaron evitar actividades al aire libre durante el período de tormentas, no refugiarse debajo de árboles ni postes eléctricos, y mantener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
El clima en la ciudad presentará cielo despejado, máxima cercana a 26 °C y descenso moderado en la noche hasta los 13 °C.
El calorcito de primavera se deja sentir hasta el viernes, pero el fin de semana llega un brusco descenso de temperatura y hasta se esperan lluvias.
El lunes arranca con sol pleno en Alta Gracia: máxima de 24 °C, mínima de 7 °C y un cielo despejado que invita a aprovechar la jornada al aire libre.
