Despeñaderos: el plan municipal llegó a las 55 viviendas entregadas

(SN; Despeñaderos) Este viernes, la Municipalidad de Despeñaderos entregó cinco nuevas viviendas correspondientes al plan de gobierno local que lleva 55 hogares en total. Del acto participó la intendenta Carolina Basualdo y el presidente provisorio de la Legislatura, Facundo Torres Lima.

A propósito de este plan de vivienda municipal vale decir que cada casa cuenta con 52 metros cuadrados de superficie y su fabricación fue totalmente local. Tanto la compra de materiales como la adjudicación de la mano de obra se realizó dentro de la localidad, algo que desde el municipio remarcaron como “un gran movimiento en la economía local”.

Cabe recordar que el Plan de Vivienda Municipal es desarrollado en conjunto por el Municipio, el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Secretaría de Desarrollo y Empleo.

“Estas familias inician hoy un nuevo sueño, el sueño de estar en su propia casa, su propia vivienda. Desde Despeñaderos podemos seguir creciendo haciendo realidad los sueños de nuestros despeñaderenses”, dijo Basualdo y agregó: “Nos llena de orgullo haber generado 300 puestos de trabajo y que tengamos familias comprometidas con el programa”.

Por su parte, Torres Lima hizo hincapié al trabajo mancomunado entre el Gobierno provincial y el municipal. “La entrega de estas viviendas en Despeñaderos es la muestra de lo que logramos cuando Provincia y Municipio trabajamos juntos. No solo hacemos posible que más familias accedan al suelo y a la casa propia, también generamos empleo y fortalecemos la economía local con mano de obra y materiales de la misma comunidad”, dijo el presidente provisorio de la Unicameral.