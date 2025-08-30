Tiempo en Alta Gracia: sábado de lluvias y fuertes tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta naranja para el departamento Santa María, con lluvias intensas durante la mañana y fuertes vientos.

Sociedad30 de agosto de 2025 Redacción SN
Clima 2025 Tormentoso (9)
(SN; Alta Gracia) A través de su portal web, el Servicio Meteorológico Nacional anunció para este sábado una jornada de lluvias intensas y la conformación de tormentas a lo largo del día.

La temperatura máxima estimada es de 16 grados, mientras que la mínima alcanzó los 13°.

Además, el SMN emitió alerta naranja en diferentes sectores de la provincia, incluido el Departamento Santa María. Se prevén lluvias intensas y fuertes tormentas, sumado a las ráfagas de 50 kilómetros provenientes del sector sur.  

