Tiempo en Alta Gracia: siguen las lluvias y el viento sur

(SN; Alta Gracia) A través de su portal web, el Servicio Meteorológico Nacional anunció para este domingo la continuidad de una jornada lluviosa y con fuertes vientos.

La máxima temperatura estimada es de 15 grados, mientras que la mínima alcanzó los 10°. El cielo permanecerá totalmente cubierto y se mantendrán las intensas lluvias.

Además, a diferencia de ayer, las fuertes ráfagas están anunciadas desde las primeras horas del día, con velocidades de 60 kilómetros por hora desde el sector sur.