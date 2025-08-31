Tiempo en Alta Gracia: siguen las lluvias y el viento sur

Para este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional anunció la continuidad de la tormenta de Santa Rosa.

Sociedad31 de agosto de 2025 Redacción SN
Clima 2025 Llovizna (2)
(SN; Alta Gracia) A través de su portal web, el Servicio Meteorológico Nacional anunció para este domingo la continuidad de una jornada lluviosa y con fuertes vientos.

La máxima temperatura estimada es de 15 grados, mientras que la mínima alcanzó los 10°. El cielo permanecerá totalmente cubierto y se mantendrán las intensas lluvias.

Además, a diferencia de ayer, las fuertes ráfagas están anunciadas desde las primeras horas del día, con velocidades de 60 kilómetros por hora desde el sector sur.

