Tiempo en Alta Gracia: siguen las lluvias y el viento sur

Tiempo en Alta Gracia: sábado de lluvias y fuertes tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta naranja para el departamento Santa María, con lluvias intensas durante la mañana y fuertes vientos.
Para este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional anunció la continuidad de la tormenta de Santa Rosa.Sociedad31 de agosto de 2025 Redacción SN
(SN; Alta Gracia) A través de su portal web, el Servicio Meteorológico Nacional anunció para este domingo la continuidad de una jornada lluviosa y con fuertes vientos.
La máxima temperatura estimada es de 15 grados, mientras que la mínima alcanzó los 10°. El cielo permanecerá totalmente cubierto y se mantendrán las intensas lluvias.
Además, a diferencia de ayer, las fuertes ráfagas están anunciadas desde las primeras horas del día, con velocidades de 60 kilómetros por hora desde el sector sur.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta naranja para el departamento Santa María, con lluvias intensas durante la mañana y fuertes vientos.
En esta ocasión, el Gobierno local en conjunto con la Provincia entregaron cinco nuevos hogares a familias de Despeñaderos.
El viernes llega con sol y temperaturas agradables, pero el fin de semana tendrá tormentas intensas, alerta amarilla y un fuerte descenso térmico.
El jueves llega con cielo despejado, máxima de 24 grados y un aire primaveral que se siente desde temprano.
El clima en la ciudad presentará cielo despejado, máxima cercana a 26 °C y descenso moderado en la noche hasta los 13 °C.
El calorcito de primavera se deja sentir hasta el viernes, pero el fin de semana llega un brusco descenso de temperatura y hasta se esperan lluvias.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta naranja para el departamento Santa María, con lluvias intensas durante la mañana y fuertes vientos.
El accidente ocurrió en Barrio Córdoba, donde el conductor de una moto Honda Wave debió ser trasladado luego del choque.
Fuentes policiales informaron que los allanamientos estuvieron vinculados con distintos hechos, tales como robos domiciliarios, hurtos en locales comerciales y actos de vandalismo y daños a la propiedad privada.
El individuo de 30 años se encontraba detenido desde el pasado jueves 28 de agosto. La Fiscalía a cargo de Peralta Ottonello emitió una orden de captura inmediata y se investigan las circunstancias del hecho.