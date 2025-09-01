Tiempo en Alta Gracia: lunes fresco que gana temperatura hacia la tarde

La mañana inicia fría con cielo despejado; la temperatura irá en ascenso a lo largo del día, con nubosidad creciente por la tarde y una noche nuevamente fresca.

01 de septiembre de 2025
(SN; Alta Gracia) Comenzamos este lunes 1 de septiembre de 2025 con una mañana fría: apenas 7 °C y cielo despejado. Durante la mañana, el sol será protagonista y el termómetro ascenderá progresivamente, alcanzando unos 14 °C a las 11 h y llegando a 17–18 °C hacia el mediodía.

Por la tarde, se espera una atmósfera templada, con el cielo mostrando nubosidad intermitente desde alrededor de las 14 h y tornándose mayormente nublado en las últimas horas. Las máximas se mantendrán en 17–18 °C.

Al caer la noche, el cielo tiende a despejarse y la temperatura desciende hasta unos 9 °C, ofreciendo un cierre de jornada fresco y claro.

