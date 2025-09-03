Tiempo en Alta Gracia: sol y máxima de 17 °C, pero la noche baja la temperatura

(SN; Alta Gracia) Este miércoles 3 de septiembre se presenta con cielo despejado durante gran parte del día y temperaturas en ascenso moderado. La mínima se ubicó en 11 °C y hacia la tarde se espera una máxima de 17 °C.

El clima acompañará con condiciones agradables para actividades al aire libre, aunque la amplitud térmica marcará diferencias entre la mañana y la noche. Desde las primeras horas de la tarde el cielo se mantendrá soleado, pero hacia la noche se prevé nubosidad en aumento y un descenso marcado de la temperatura, que podría alcanzar los 7 °C.



Pronóstico extendido