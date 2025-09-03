Tiempo en Alta Gracia: sol y máxima de 17 °C, pero la noche baja la temperatura

Jornada soleada y fresca en Alta Gracia, con máxima de 17 °C y descenso marcado hacia la noche.

(SN; Alta Gracia) Este miércoles 3 de septiembre se presenta con cielo despejado durante gran parte del día y temperaturas en ascenso moderado. La mínima se ubicó en 11 °C y hacia la tarde se espera una máxima de 17 °C.

El clima acompañará con condiciones agradables para actividades al aire libre, aunque la amplitud térmica marcará diferencias entre la mañana y la noche. Desde las primeras horas de la tarde el cielo se mantendrá soleado, pero hacia la noche se prevé nubosidad en aumento y un descenso marcado de la temperatura, que podría alcanzar los 7 °C.

 
Pronóstico extendido

  • Jueves 4: Mayormente nublado, mínima de 3 °C y máxima de 12 °C. Jornada fría, con predominio de cielo cubierto.
  • Viernes 5: Alternancia de sol y nubes, mínima de 4 °C y máxima de 13 °C. Clima variable.
  • Sábado 6 y domingo 7: Sol pleno, mañanas muy frías con mínimas entre 2 y 4 °C, y máximas de 16 °C. Fin de semana ideal para actividades al aire libre.
  • Lunes 8: Parcialmente soleado, mínima de 5 °C y máxima de 19 °C. Comienza a sentirse un aire más primaveral.
  • Martes 9: Soleado, mínima de 11 °C y máxima de 24 °C. Será la jornada más cálida de la semana.
