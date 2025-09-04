Tiempo en Alta Gracia: un jueves fresco y nublado con leves aperturas de sol

(SN; Alta Gracia) La jornada de este jueves comenzó con cielo nublado y una temperatura cercana a los 10 °C. Durante la mañana y el mediodía el clima se mantendrá fresco, con máximas que apenas alcanzarán los 12 °C.

Hacia la tarde se prevén algunas aperturas parciales de sol, aunque el cielo continuará mayormente cubierto. La sensación térmica se mantendrá estable, sin grandes variaciones térmicas a lo largo del día.

Por la noche, el ambiente se volverá más frío con registros que descenderán por debajo de los 10 °C y se ubicarán en torno a los 5–6 °C hacia la medianoche.

Las recomendaciones apuntan a mantener abrigo durante toda la jornada, especialmente en las primeras y últimas horas del día, y prever ropa cómoda y adaptable ante posibles cambios en la nubosidad.